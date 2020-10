METRO WORDT 20. Iconische modeblunders uit de nillies

Op modevlak is er de afgelopen 20 jaar veel veranderd… en gelukkig maar! De nillies waren nu niet bepaald een toonbeeld van klasse en elegantie. Heb jij je laten vangen door deze vier populaire looks?

Tekst: Janne Vandevelde

Illustraties: Elise Buntinx

Juicy Couture jogging

Menig celebrity was grote fan: de joggings van Juicy Couture waren niet weg te denken uit het straatbeeld. Of je nu naar de bakker ging of je schoonfamilie zou ontmoeten, in de nillies deed je alles in je trainingspak. Het handelsmerk van Juicy Couture was een aansluitend model uit velours in fuchsia of turquoise, de trendkleuren van toen. De broek droeg je laag op je heupen en het truitje liet je buik bloot zodat je je navelpiercing en zonnebankbruine teint kon showen. Om helemaal niets aan de verbeelding over te laten, prijkten de letters ‘Juicy’ op je poep, bezet met metallic studs. Werk af met een oversized zonnebril met diamantjes, een heuptasje – oftewel fannypack – en een chihuahua onder de arm en je krijgt de iconische look van dé ster uit de nillies: Paris Hilton.

Laagjeslook

Warm en comfy was deze look zeker, maar mooi? Twintig jaar geleden had je geen keuzestress wanneer je voor je kleerkast stond, want je trok gewoon een rok of een jurk over je broek aan. Die combineerde je met twee T-shirts of topjes in verschillende kleuren. Kettingen en armbanden met meerdere schakels maakten deze outfit compleet. Voor een kleurrijke touch kon je niet zonder je arm- en beenwarmers. Echte durvers gingen voor gestreepte teenkousen, waarbij elke teen afzonderlijk ingeduffeld zat.

Skater boy

In het jaar 2000 bepaalden de skaters het modebeeld. Als man droeg je cargobroeken en baggy pants die zo laag zaten dat je de billen door de boxershort kon bewonderen. Ook afgewassen spijkerbroeken met een lage band waren helemaal in, net als effen of gestreepte poloshirts en hoodies. De voeten werden verwend met Vans of Globes, liefst met gekleurde veters. Een vissershoedje hield je hoofd warm, als je niet koos voor een opvallend gelkapsel à la Danzel, tenminste.

Denim on denim

Iedereen herinnert zich de volledige denim look van Justin Timberlake en Britney Spears op de American Music Awards van 2001. Jeans was dan ook helemaal in. Het liefst hulde je je van kop tot teen in de blauwe stof. De typische spijkerbroek van toen hing laag op je heupen zodat je fijn stringetje kwam piepen. De broek eindigde in brede olifantenpijpen die over de grond sleepten. Daaronder droeg je enorme joekels van schoenen, buffalo’s genaamd. De accessoires van dienst waren een brede blingbling-riem en een kleine handtas die haast in je oksel paste. Het iconische kapsel van de nillies bestond uit sluik haar, een zigzagscheiding en felle highlights. Voor een speels effect plantte je je lokken vol vlinderspeldjes.