BIZAR. “Vloekende” papegaaien krijgen voortaan geen bezoek meer in safaripark

Een zwerm van vijf grijze roodstaartpapegaaien wordt voortaan uit het publieke zicht gehouden in een safaripark in het Britse Lincolnshire. De reden? De vogels schreeuwden de klok rond krachttermen uit, beledigden de safaribezoekers en hadden elkaar aangeleerd hoe te vloeken. Bovendien lachten ze hartelijk om hun vuilbekkerij.

De vijf pas geadopteerde papegaaien werden aan het publieke zicht ontnomen toen ze begonnen te vloeken in het bijzijn van bezoekers. Volgens de directie verwelkomde het safaripark de vogels op 15 augustus jongstleden. Omdat de vijf – Eric, Jade, Elsie, Tyson en Billy geheten – in dezelfde week gedoneerd waren door vijf verschillende eigenaars, werden ze eerst in quarantaine geplaatst. Tijdens dat samenhokken zouden ze leren omgaan met elkaar, alvorens blootgesteld te worden aan de nieuwsgierige blikken van de bezoekers.

Maar volgens het park leerden de papegaaien tijdens die “quarantaine” elkaar hun favoriete vloekwoorden aan – die ze wellicht opgepikt hadden van hun vroegere eigenaars. Eenmaal ze te bezichtigen waren voor het publiek, ontdekten parkmedewerkers het resultaat van die tijd in isolatie: “Het was krankzinnig, ze waren allemaal aan het vloeken”, vertelde directeur Steve Nichols aan CNN. “Hun taal was niet voor kinderoren bestemd. We waren lichtjes bezorgd, want het weekend was in aantocht en dan komen gewoonlijk veel kinderen over de vloer.”

“Als een bruine kroeg”

“We weten uit ervaring dat papegaaien weleens grofgebekt uit de hoek kunnen komen, dat zijn we gewend en vinden we zelfs grappig. Maar de exemplaren in deze groep schelden allemaal en hoe meer je lacht met hun gevloek, hoe meer ze getriggerd worden om te blijven vloeken”, aldus Nichols. Bovendien lachen de vogels om elkaars gevloek. Het leek wel op een bruine kroeg vol oude werkmensen, zo beschreef Nichols het tafereel. “Dan begon één papegaai te vloeken, waarna een ander begon te lachen en dat ging zo maar door.”

De vijf zijn nu afgeschermd van het publiek en worden verspreid over verschillende groepen om hun gedrag te ontmoedigen. Het park hoopt dat ze door contact met welopgevoede soortgenoten een meer propere woordenschat ontwikkelen.

Het park haalde vorige maand nog het wereldnieuws toen een filmpje viraal ging van papegaai Chico die het lied ‘If I Were a Boy’ van Beyoncé zong.