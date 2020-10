BIZAR. Dit maandverband mag je gewoon doorspoelen in het toilet

Iedere vrouw heeft het tijdens haar maandstonden weleens meegemaakt. Je zit op het toilet, hebt net je bebloede tampon of maandverband verwijderd en komt dan tot de conclusie dat er helemaal geen vuilnisbak staat. Vervelend, want wat doe je ermee?

Wandel je het toilet uit met het maandverband of de tampon in je handen, in de hoop dat daar ergens een vuilnisbak staat? Ben je asociaal en dump je het gewoon naast het toilet, waar normaal gezien een afvalbak zou staan? Steek je het in je handtas en neem je het mee naar huis, je de hele dag angstvallig afvragend of er geen bloed in je tas is gelekt? Er zijn héél veel opties, maar de meest voor de hand liggende, is taboe. Je maandverband of tampon doorspoelen doe je niet omdat de kans groot is dat dat de leidingen verstopt.

Geen vuilnisbak

Nochtans zou het een stuk handiger zijn als het wel kon. Je zou altijd een manier hebben om je gebruikte tampon of maandverband te dumpen en er zou niemand na je moeten passeren om die vervolgens uit de vuilnisbak te vissen. Win-win zou je denken. Nochtans zijn doorspoelbare tampons en maandverband nog niet in de winkelrekken te vinden. Biologisch, dat bestaat wel, maar daar houdt het dan ook op. Wel, Olivia Ahn en haar businesspartner Aaron Koshy vonden dat het tijd was om daar verandering in te brengen.

Testers

Nu, drie jaar na het begin van het ontwerpproces in 2017, brengen ze Planera op de markt. Oftewel: een maandverband dat je zonder gêne mag doorspoelen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de gevolgen voor het toilet zelf of het milieu. Het maandverband bestaat namelijk volledig uit plantaardige vezels, die afbreken van zodra er vocht aan de onderkant van het verband komt. Dat betekent dat je je dus geen zorgen hoeft te maken wanneer je het maandverband in hebt, want dan komt er alleen vocht langs de bovenkant. Volgens Olivia en Aaron scoort het maandverband nu al beter dan de gekende merken, maar om ervoor te zorgen dat alles op punt staat, zoekt Planera momenteel nog testers vooraleer het product effectief op de markt komt. Meer info vind je hier.