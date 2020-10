BIZAR. 20.000 werknemers Amazon positief getest op corona

Bijna 20.000 werknemers van Amazon zijn tussen maart en september positief getest op het coronavirus. De Amerikaanse webwinkelgigant maakte de besmettingsaantallen in een blog bekend, na kritiek van werknemers en politici dat het bedrijf te weinig openheid van zaken geeft over coronagevallen op de werkvloer.

In totaal zijn 19.816 van de Amazon-medewerkers uit “de frontlinie”, oftewel werkzaam in bezorging, distributiecentra of Whole Foods-supermarkten, besmet geweest. Op een totaal van 1,4 miljoen medewerkers gaat het om een percentage van 1,4%, aldus het techbedrijf.

Kritiek

Dit voorjaar uitten werknemers en vakbonden in meerdere landen felle kritiek op Amazon, dat te weinig zou doen om in drukke distributiecentra uitbraken met het coronavirus te voorkomen. Het bedrijf zelf benadrukt veel te investeren in tests. In november wil het bedrijf genoeg eigen capaciteit hebben om dagelijks 50.000 coronatests af te nemen op 650 locaties.