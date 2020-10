Zangeres Trisha bevallen van vierde kindje

Patricia Govaerts, beter bekend als Trisha, en haar man Kurt zijn de trotse ouders geworden van een dochtertje. Voor Trisha is het haar vierde kindje.

De 37-jarige zangeres beviel op 30 september om 19u04 van Liza-Marie. “We zijn op slag verliefd”, schreef ze op social media. De zwangerschap was ongepland, zo lieten Trisha en haar man Kurt een tijdje geleden weten. “Mijn eerste gedacht was: ‘Shit, wat nu?’ Maar een paar uur later had ik de knop al omgedraaid. En ik loop op wolken”, klonk het in Het Laatste Nieuws.

Dochter uit vorige relatie

Trisha stapte in 2016 in het huwelijksbootje met haar echtgenoot Kurt (49). Samen hebben ze nu drie dochters, Liza-Marie, en de tweeling Marie-Lore en Marie-Lynn. Trisha heeft nog een andere dochter, Axelle, uit haar vorige relatie met Ignace Crombé.