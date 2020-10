Vrouw die al twee jaar lang vermist was plots teruggevonden op zee

Een Colombiaanse vrouw is als bij wonder levend teruggevonden op zee nadat ze twee jaar eerder vermist was geraakt. De 46-jarige vrouw heeft niet al die tijd op zee rondgedobberd, maar haar omzwervingen gedurende twee jaar kenden geen minder dramatische plot.

Als visserman plots een half bewusteloze vrouw op je vaste vaarwater zien dobberen: dat maak je maar één keer mee in je leven. Het overkwam Rolando Visbal Lux, die afgelopen zaterdag aan het vissen was vlakbij de kust van het Colombiaanse Puerto Colombia. “Mijn vriend Gustavo zei me dat ik moest oppassen voor die boomstam, maar toen ik wat naar rechts draaide, zag ik dat de stam bewoog. Ik dacht eerst dat het iets buitenaards was”, vertelde Rolando aan het lokaal radiostation Radio Caracol. De bewegend boomstam bleek geen buitenaards wezen te zijn noch een zeemeermin, maar de 46-jarige Angelica Gaitan die met haar laatste krachten om hulp zwaaide.

“God wilde niet dat ik zou sterven”

Rolando en vriend Gustavo besloten de vrouw te hulp te schieten. In moderne tijden moest de reddingsactie natuurlijk ook op de gevoelige plaat worden vastgelegd, wat spectaculaire beelden opleverde. Op het filmpje dat Rolando zelf op z’n Facebook deelde (hieronder te bekijken) is te zien hoe ze de vrouw proberen te roepen, maar die amper reageert – uit extreme vermoeidheid en onderkoeling, zo bleek achteraf. Uiteindelijk slagen de twee mannen erin om Angelica met behulp van een touw en de reddingsboei die ze haar toegooiden aan boord te halen. Op het einde van het filmpje is te zien hoe Angelica in tranen uitbarst. Naar verluidt waren haar eerste woorden: “Ik ben opnieuw geboren. God wilde niet dat ik zou sterven.”

Angelica werd door de vissers naar de kust gebracht, waar ze verzorgd werd door lokale inwoners voor ze naar het ziekenhuis werd gebracht. De vrouw, die in totaal 8 uur op zee ronddobberde, vertelde achteraf haar verhaal aan RNC radio. Volgens haar had ze twee jaar geleden haar gezin verlaten omdat haar man haar al 20 jaar lang misbruikte. “Het misbruik begon tijdens de eerste zwangerschap. Hij sloeg me, hij mishandelde me”, onthulde ze in het schokkende interview. “Tijdens mijn tweede zwangerschap ging het misbruik door. Ik kon hem niet verlaten omdat onze dochters nog klein waren.”

Huiselijk geweld

Angelica beweert dat ze verschillende keren aangifte deed bij de politie en die haar man ook arresteerde, maar hij telkens na 24 uur weer vrijgelaten werd. Hij keerde dan terug naar huis, waar het partnergeweld gewoon doorging. In september 2018 was de maat helemaal vol voor Angelica toen haar echtgenoot haar gezicht bont en blauw sloeg en haar “probeerde te vermoorden”. Ze vluchtte naar Barranquilla, een stad vlakbij waar ze uiteindelijk op zee werd gevonden. Daar wist ze zes maanden te overleven zonder onderdak. Uiteindelijk werd ze opgenomen in een vluchthuis, maar na een tijd werd ze daar weer uitgegooid omdat haar partner niet in dezelfde stad woonde.

Het werd Angelica allemaal te veel. Ze leende geld van een toevallige passant en nam de bus naar de kust, waar ze van de rotsen sprong om zelfmoord te plegen. Maar de poging mislukte dus, en 8 uur later werd ze uitgeput teruggevonden op zee. Angelica stelt zich van die uren niet meer veel te herinneren.

Volgens de krant La Libertad bevestigt haar familie dat ze sinds 2018 niks van haar hebben gehoord. Zij beweren dat Angelica toen naar haar broer in Ecuador ging. Maar Angelica’s dochter, Alejandra Castiblanco, ontkent het verhaal. Volgens haar had haar moeder jarenlang hartproblemen, en na een hartaanval ging ook haar mentale gezondheid erop achteruit. Van partnergeweld en misbruik is volgens Alejandra geen sprake. Alejandra en haar zus zamelen intussen wel geld in om hun moeder te kunnen overvliegen naar hoofdstad Bogota. De politie onderzoekt de zaak.