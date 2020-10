Ontroerend: pianist die dacht nooit meer piano te kunnen spelen, kan dat plots weer wel (video)

De 80-jarige ex-pianist João Carlos Martins verloor na twee stomme ongelukken en een operatie de fijne motoriek in zijn handen. Hij kon al 20 jaar geen piano meer spelen, tot hij bionische handschoenen kreeg. De man huilde tranen met tuiten van pure ontroering toen hij voor het eerst weer klank met de ivoren toetsen produceerde.

De Braziliaanse João Carlos Martins was een muzikaal wonderkind dat al snel piano begon te spelen. Hij maakte er een professionele carrière van en werd een gevierd Bach-interpretator die de hele wereld rondtourde. Tot het misliep: in 1965 kreeg hij zenuwschade aan zijn arm door een slechte val tijdens een potje voetbal. Dertig jaar later had hij weer brute pech toen een overvaller hem met een metalen pijp op het hoofd sloeg, met een schedel- en hersentrauma als resultaat. João Carlos onderging 24 operaties, waarvan de laatste hem de fijne motoriek in zijn handen deed verliezen.

Honderden gadgets

De Braziliaan moest met heel veel pijn in het hart de piano vaarwel zeggen, al bleef hij als dirigent muzikaal actief. Twintig jaar lang probeerde hij meer dan honderd gadgets om weer piano te kunnen spelen, maar niks hielp. Dankzij bionische handschoenen, ontworpen door Ubiratã Bizarro Costa en met een kostprijs van slechts 76 euro, had hij eindelijk geluk: ze zorgen ervoor dat João Carlos weer zijn geliefde Bach kan spelen – zij het nog wat roestig. En dat levert ontroerende beelden op…