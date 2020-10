Kijk je op tegen de herfst? Een bezoekje aan de Potironnerie doet je anders denken

Hoewel de herfst zeker ook zo zijn voordelen heeft, is het elk jaar opnieuw toch weer een beetje een domper. De zomer is officieel voorbij, de winter komt eraan. De dagen worden korter, kouder en vochtiger. Het risico op een najaarsdipje is dus groot. Wil je jezelf een oppepper geven en je huis leuk versieren? Ga dan eens naar de Potironnerie.

Zoals de naam al doet vermoeden, staat de Potironnerie in Eigenbrakel in het teken van pompoenen. De herfstgroente bij uitstek die je ook nog eens kan verwerken in je interieurdecoratie.

Plukken maar!

De Potironnerie verkoopt echter niet zomaar pompoenen. Alle variëteiten worden ter plaatse geteeld en dat volledig biologisch. Wil je weten hoe je een bepaalde soort moet klaarmaken, dan volstaat het om even navraag te doen bij een van de experten die aanwezig zijn tijdens de opendeurdagen. Zij vertellen je precies hoe je welke pompoen het beste klaarmaakt. Wil je nog andere groentjes toevoegen aan je winkelmandje? Dan kan je wat verderop terecht in de pluktuin van de Potironnerie, een nieuwigheid sinds dit jaar die 24 uur op 24 open is en waar je zelf je groenten plukt, weegt en betaalt.

De Potironnerie zelf is elke zaterdag en zondag open van 14 uur tot 18 uur en dat tot 25 oktober. Meer info vind je op de site.