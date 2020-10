Genk lanceert eigen Fietsnet in stad

De stad Genk lanceert het Genkse Fietsnet, een op een metrokaart geïnspireerd fietsnetwerk dat alle hoeken en wijken van de stad met elkaar verbindt. Met het fietsproject – volgens het stadsbestuur een primeur in Vlaanderen – wil Genk zich meer als fietsstad profileren.

Genk is naar eigen zeggen de groenste centrumstad van Vlaanderen. “Een stad dus die zich perfect leent om per fiets te doorkruisen. Daarom maakten we een plan dat leest als een metrokaart”, zegt schepen voor Mobiliteit Michaël Dhoore (CD&V). “Met zeven zichtbare fietsroutes, ieder met een eigen kleur, die je in geen tijd naar alle hoekjes van Genk brengt. Deze kleuren vind je niet alleen terug op Fietsnet-plan, maar ook via gekleurde pijlen op de fietsroutes zelf.”

Naar voorbeeld van Nederland

Een soortgelijk fietsnetwerk werd eerder al met succes geïmplementeerd in het Nederlandse Houten, dat in 2018 voor de tweede keer werd uitgeroepen tot dé fietsstad van Nederland. Het Genkse netwerk leent zich bovendien als aanvulling op het Limburgse fietsroutenetwerk. “Terwijl het Limburgse fietsroutenetwerk zich meer focust op vrije tijd en toerisme, is het Genkse Fietsnet meer functioneel van aard. Zo willen we de Genkenaren, die in het weekend misschien sneller op het zadel springen, stimuleren om de fiets ook te gebruiken voor functionele doeleinden”, aldus burgemeester Wim Dries (CD&V).

Naast de eigenlijke kaart en de bewegwijzering op de fietspaden ontwikkelde de stad Genk ook een digitale routeplanner. Die geeft niet alleen aan hoeveel kilometer je traject van A tot B bedraagt, maar ook wat de reistijd is met een gewone fiets en met een e-fiets.