Deze ministers en staatssecretarissen leggen om 10 uur de eed af

Vincent Van Peteghem is burgemeester van De Pinte en Vlaams Parlementslid. Eerder zat hij in de Kamer. Hij maakte vorig jaar deel uit van de de ‘twaalf apostelen’, de werkgroep die de verkiezingsnederlaag moest analyseren. Hij was ook kandidaat-voorzitter, maar haalde de tweede ronde niet. Nu wordt hij dus minister van Financiën.

Als vicepremier zal hij deel uitmaken van de regeringstop, samen met ervaren rotten als Frank Vandenbroucke (sp.a) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Dat schrikt de jongere Van Peteghem niet af. “Integendeel. Het zijn geen concurrenten, maar collega’s. Zoals de premier zei, moeten we samenwerken.” Van Peteghem ziet de aangekondigde fiscale hervorming als de grootste uitdaging op zijn terrein. Hij wordt overigens ook bevoegd voor staatshervorming.

Annelies Verlinden (42): minister van Binnenlandse Zaken

Annelies Verlinden is een onbekende voor het grote publiek. De advocate bij DLA Piper was ooit ondervoorzitter van Jong CD&V en een tijdlang gemeenteraadslid in Schoten. Ze is al 18 jaar advocate en pleitte ze onder meer in de Arco-zaak bij de Raad van State. Verlinden zetelde nooit in het parlement. “Ik ben mij ervan bewust dat ik wat inlooptijd nodig zal hebben”, zegt ze in een korte reactie. “Maar ik zal vanaf morgen al mijn energie stoppen in de dossier van het departement Binnenlandse Zaken.”

Sammy Mahdi (32): staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Sammy Mahdi is CD&V-fractieleider in de Vilvoordse gemeenteraad, maar is eigenlijk afkomstig uit Brussel. Hij werd in 1988 geboren in Elsene, en bleef zijn hele jeugd in de hoofdstad wonen. Mahdi is de tweede van drie kinderen van een Vlaamse moeder en een Irakese vader. Die laatste kwam in de jaren zeventig als politiek vluchteling naar België.

Zijn actieve politieke carrière begon in 2014, als parlementair medewerker in het Vlaams parlement. In maart 2017 werd Mahdi verkozen tot CD&V-jongerenvoorzitter. Mahdi vulde die rol actief in en werd al snel één van de aanstormende talenten binnen de partij. Enkele maanden later verhuisde hij van het Brusselse Molenbeek naar Vilvoorde.

De Vilvoordse CD&V deed het niet slecht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018, maar moest bij de federale en Vlaamse verkiezingen in mei – net als in de meeste andere regio’s – wel inboeten. Mahdi was eerste opvolger op de Kamerlijst en haalde net geen 7.000 voorkeursstemmen.

De jongerenvoorzitter riep op tot vernieuwing, ook in de partijtop. In oktober 2019 maakte Mahdi bekend zelf kandidaat-voorzitter te zijn. “Het is ‘do or die’ voor de partij”, zei hij. “Het is belangrijk dat we daar iemand zetten die de vernieuwingsoperatie ambitieus wil invullen. Ik denk dat ik het voordeel heb om die vernieuwende kandidaat te zijn”, klonk het.

Uiteindelijk telde de CD&V zeven kandidaat-voorzitters. In de eerste ronde werd Mahdi tweede met 19 procent van de stemmen, na de havenbaas van Zeebrugge Joachim Coens, die 26 procent haalde. In de tweede ronde moest Mahdi met bijna 47% van de stemmen nipt de duimen leggen voor Coens.

Bij de federale verkiezingen van mei 2019 stond Mahdi als eerste opvolger op de CD&V-lijst in Vlaams-Brabant. In maart 2020 werd hij Kamerlid in opvolging van Koen Geens, die minister werd in de regering-Wilmès II.