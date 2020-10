Chrissy Teigen verliest baby en deelt hartverscheurende foto’s: “Het spijt me, Jack”

Chrissy Teigen en John Legend hebben op Instagram bekendgemaakt dat ze hun zoontje verloren hebben. In een aangrijpende getuigenis deelt ze haar verdriet met de wereld.

Afgelopen maand kondigde Chrissy Teigen aan dat ze zwanger was van haar derde kindje. Maandag werd ze in het ziekenhuis opgenomen met ernstige bloedingen. Nu blijkt dat ze jammer genoeg een miskraam heeft gehad.

Hard gevochten

Het 34-jarige model deelde enkele pakkende foto’s op Instagram en nam met een emotionele boodschap afscheid van haar zoontje. “We zijn in shock. Dit is pijn die we nog nooit eerder gevoeld hebben. Zelfs na ontelbare bloedtransfusies konden we ons zoontje niet de vloeistoffen geven die hij nodig had om te overleven. Normaal beslissen we pas erg last minute over de naam van onze kinderen, maar om één of andere reden begonnen we hem Jack te noemen tijdens de zwangerschap. Voor ons zal hij dus altijd Jack blijven. Hij heeft hard gevochten om deel uit te kunnen maken van onze familie. Hij zal altijd bij ons zijn. Aan onze Jack: het spijt me dat jouw eerste moment in het leven vol complicaties zat, dat we jou niet de thuis konden geven die je nodig had om te overleven. We zullen altijd van je houden”, klinkt het.

Onverwacht zwanger

Teigen en Legend hebben al twee kinderen, Luna Simone (4) en Miles Theodore (2). Ze werden allebei via ivf verwekt. De komst van Jack was voor hen een complete verrassing, want Teigen raakte deze keer zwanger op natuurlijke wijze.

