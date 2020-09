Zo ging het eerste kibbeldebat tussen Trump en Biden er aan toe: “Deze clown vertelt de waarheid niet”

Gisterenavond heeft het eerste debat tussen de kandidaten voor de Amerikaanse presidentskandidaten plaatsgevonden. Het werd een chaotisch debat waarin Biden zijn best deed om kalm te blijven tijdens de harde aanvallen en constante onderbrekingen van huidig president Trump.

Het eerste debat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden valt maar op één manier te beschrijven: chaos. Trump gebruikte zijn gekende strategie om het debat inhoudelijk te saboteren door opponent Biden constant te onderbreken en persoonlijk aan te vallen. Die laatste probeerde rustig te blijven, maar kon soms niet opboksen tegen zijn eigen frustratie. “Het is moeilijk om het woord te krijgen met deze clown”, klonk het, en “Deze clown vertelt de waarheid niet”. Op een bepaald moment liet hij zichzelf zelfs een “shut up, man” ontglippen. Trump speelde daar weer handig op in door te stellen dat hij niet met Biden, maar met de moderator aan het debateren was.

I started this debate with a white wine spritzer and now I need tequila. Lots of tequila. Doubles. Triples. 😔 — Gabrielle Union (@itsgabrielleu) September 30, 2020

Wie moeite deed om het anderhalf durende debat volledig te bekijken, had na afloop een pijnstiller nodig om je bonzende hoofd het zwijgen op te leggen. CNN-presentator Dana Bash noemde het simpelweg een “shitshow” (een schertsvertoning). “Dit debat heeft geen moderator nodig, maar een gevechtsscheidsrechter”, zei de populaire comedian Trevor Noah in zijn analyse van het debat. Ook de moderator, Chris Wallace van Fox News, krijgt immers kritiek vanwege zijn onvermogen om Trump in te tomen. Bij ons noemde Amerikawatcher van VRT NWS Björn Soenens het debat ronduit een vernedering voor Amerika en “een schande voor de waardigheid van de politiek”. Greet De Keyser van VTM Nieuws noemde het dan weer “ongezien”.

Opperrechter

Tussen het vele gekibbel door viel er soms ook iets over de zes inhoudelijke onderwerpen die voordien waren bepaald (‘The Trump and Biden Records’, het Hooggerechtshof, COVID-19, de economie, ras en geweld in de Amerikaanse steden en de integriteit van de verkiezing) te ontwaren.

Het eerste onderwerp betrof de benoeming van een nieuwe opperrechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Na het overlijden van de progressieve Ruth Bader Ginsburg wil Trump er nu alles aan doen om nog voor de verkiezingen een conservatieve rechter op haar stoel te krijgen. Deze week droeg hij al een kandidate voor: Amy Coney Barrett. De Democraten, waaronder dus ook Biden, stellen dat het ondemocratisch is dat Trump zijn stempel nog wil doordrukken. De opperrechter kan op lange termijn namelijk van grote invloed zijn op de koers van het beleid, bijvoorbeeld via arresten over abortus.

Coronacrisis

Biden trok voorspelbaar van leer over Trumps falende aanpak van de coronacrisis, die in de VS al meer dan 200.000 doden maakte. “Hij panikeerde of keek enkel naar de aandelenmarkt – het was één van de twee”, klonk het bij de Democratische presidentskandidaat. Trump reageerde door te stellen dat met Biden aan het roer de grenzen nooit waren gesloten en er zo veel meer doden gevallen zouden zijn: “Ik werd een racist en xenofoob genoemd omdat ik het land sloot, maar ik heb duizenden levens gered.” Hij liet tevens de kans niet liggen om nogmaals af te rammelen dat het “de schuld van China is”.

Trump klopte zich op de borst over zijn management van zijn land tijdens de pandemie: “De gouverneurs prezen mijn aanpak – zelfs sommige die niet aan mijn kant stonden.” In zijn kenmerkende spottende stijl leidde hij de aandacht af door Biden belachelijk te maken: “Ik draag een mondmasker wanneer het nodig is. Hij [Biden] draagt een reuzenmasker wanneer hij 250 meter van je vandaan staat.” Biden reageerde door het publiek eraan te herinneren dat Trump had aanbevolen om bleekwater te injecteren.”Dat heb ik sarcastisch gezegd”, antwoordde Trump, “dat weet je maar al te goed.”

Economie

Over de economie zei Trump dat de Amerikaanse economie het zo goed doet net omdat de president haar niet heeft stilgelegd, wat Biden wel zou doen. Volgens Biden heeft Trump vier jaar geleden dan weer een bloeiende economie cadeau gekregen, en heeft hij die eigenhandig doodgeknepen. Hij herhaalde tevens het recente nieuws over Trumps lage belastingen in 2016 en 2016. Trump, die beweerde dat hij “miljoenen dollars aan belastingen” had betaald, probeerde snel over te schakelen naar een ander onderwerp. Dat vond hij in Joe Bidens zoon Hunter, die vorig jaar in opspraak kwam omdat Trump hem beschuldigde van corruptie met een gasbedrijf in Oekraïne. Met dat persoonlijke onderwerp ontspoorde het debat volledig: Trump ging frontaal in de aanval, en Biden kreeg er geen speld tussen.

Racisme en geweld: “Dit is een probleem van de linkerkant”

Wanneer Trump door de moderator gevraagd werd om het geweld van white supremacists en militiegroepen te veroordelen, danste hij om de vraag heen door de focus meteen te verleggen naar Antifa, dat volgens Trump de hoofdzakelijke drijfkracht is van het tumult in de VS. “Dit is een probleem van de linkerkant”, klonk het, waarna hij Biden verweet niet voor “law en order” te zijn. Biden noemde Trump meermaals een racist en verweet hem niets te hebben gedaan aan de penibele situatie van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. “Jij hebt hen slechter behandeld dan eender wie”, reageerde Trump, “je noemde Afro-Amerikanen roofdieren”.

Klimaat en verkiezingen

Ook het klimaat kwam kort aan bod. Trump hield daarbij vast aan zijn idee dat het klimaatakkoord van Parijs, waar zijn regering uitstapte, de economie schaadt. Dat de klimaatverandering oorzaak vindt in de mens, kreeg hij ondanks verwoede pogingen van de moderator moeilijk over zijn lippen. Biden erkende wel dat de VS een “groot deel van het wereldprobleem” zijn in de klimaatopwarming en beloofde plechtig weer in het klimaatakkoord van Parijs te stappen als hij president werd.

Als laatste werd er ook gedebatteerd over de manier waarop de presidentsverkiezingen van 3 november zullen verlopen. Door de coronacrisis zal er namelijk waarschijnlijk massaal per post gestemd moeten worden. Trump vreest dat er zo makkelijk gefraudeerd kan worden, maar Biden herhaalde dat dat volgens de FBI onmogelijk is. Biden wees er ook op dat hij niet zeker is of Trump zich bij de uitslag zal neerleggen als hij verliest. Hijzelf zal dat naar eigen zeggen wel doen.