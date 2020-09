WOW. Vrouw bevalt van vierling na zes miskramen

De Amerikaanse April en haar echtgenoot Phil wilden altijd al een grote familie, maar het koppel ontdekte al snel dat het niet eenvoudig zou worden om een gezin te stichten. Maar ondanks alle moeilijkheden zijn ze nu de trotse ouders van zeven kinderen, waaronder zelfs een vierling!

April en Phil leerden elkaar kennen toen ze samen op de middelbare school zaten. “Toen ik 18 was, bleek ik opeens zwanger te zijn. We zijn er vroeg aan begonnen” grapt April. “Aangezien deze zwangerschap zo simpel was, dacht ik niet dat ik ooit vruchtbaarheidsproblemen zou hebben.” Maar vlak na de geboorte van Rilee begon de kersverse moeder zich steeds vaker misselijk te voelen.

Miskramen

Wat bleek? De dokters stelden vast dat April endometriose heeft; een gynaecologische aandoening waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies, die normaal aan de binnenkant van de baarmoeder zitten, ook buiten de baarmoeder voorkomen. Maar desondanks waren de dokters ervan overtuigd dat April nog kinderen op de wereld kon zetten.

Het koppel wachtte nog zes jaar vooraleer ze hun gezinnetje verder wilden uitbreiden, maar toen het eenmaal zover was, kreeg April haar eerste miskraam. Kort daarna zag Whitlee in 2002 het levenslicht.

In 2005 wilden April en Phil nog een broertje of zusje voor Whitlee en Rilee, ze beseften toen nog niet dat het maar liefst acht jaar zou duren vooraleer Jaxton geboren zou worden. In de tussentijd verloren April en Phil nog vier kindjes. Maar, zo stelde het koppel vast, er zaten zoveel jaren tussen Jaxton en zijn grote zussen. Ze gunden hem daarom nog een zusje of broertje.

Hulp van de wetenschap

In de tussentijd hadden dokters ontdekt dat April ook aan het poly cysteus ovarium syndroom lijdt, waarbij er veel follikels in de eierstokken zitten waardoor er een verstoring in de hormoonbalans ontstaat. Jaxton was al met wat hulp van de wetenschap ter wereld gekomen, dus April stapte opnieuw naar een vruchtbaarheidskliniek. Na twee maanden kreeg April het goede nieuws: ze was weer zwanger. “Ik herinner me dat ik op het scherm twee ‘blobs’ zag, ik huilde: ‘Het is een tweeling!’ Maar de echoscopist wist me te vertellen dat er zes foetussen in mijn lichaam zaten. Ik was totaal uit mijn lood geslagen en begon te lachen. Phil was er niet bij vanwege zijn werk, dus ik stuurde hem gewoon een bericht met van elke foetus een foto.” “Waarom heb je me zes keer dezelfde foto van onze baby gestuurd”, reageerde Phil.

Jammer genoeg hadden twee foetussen geen hartslag en werden ze “opgeslorpt” door de andere foetussen. Uiteindelijk beviel April in 2015 van een niet-identieke gezonde vierling, drie jongens en een meisje: Ryker, Tallon, Bowen en Berklee.

These little one’s turned 4 the other day! We started the day off early with their 4 year checkups. The not so fun part… Geplaatst door Gardner Family Quadruplets op Vrijdag 18 oktober 2019

Two weeks in a row I was able to get a picture of all my kiddos. You might think it’s because of the quads, but nope, it… Geplaatst door Gardner Family Quadruplets op Vrijdag 5 juli 2019

April hoopt dat ze anderen met dit verhaal hoop kan geven. “Ons leven is een zottekot, ons huis is een circus, maar ik zou er nooit iets aan willen veranderen.”