We drinken thee al eeuwen op de verkeerde manier, dit is hoe het wél moet

Thee maken is kinderspel: je brengt wat water aan de kook, je giet het over een theezakje, even wachten en hoppa, daar heb je je heerlijk, kruidig brouwsel. Die methode is echter helemaal verkeerd en maakt van lekkere thee niets meer dan “koolwater”, zegt expert Martin Isark.

Thee staat bij velen – en niet enkel bij Britten – op het dagelijkse menu. Voor sommigen is het een uitstekende vervanger voor koffie, anderen relaxen graag met een dampend kopje kruidenthee voor het slapengaan. We drinken thee ook al eeuwenlang: volgens een Chinese legende werd het kruidige drankje al zo’n slordige 2.700 jaar v.C. uitgevonden. Historici plaatsen de eerste theedrinkers echter rond 1.500 v.C., tevens in China.

Geen kokend water

Ook de bereidingswijze is simpel, maar… volgens professionele voedsel- en dranktester en auteur Martin Isark maken we daarbij al eeuwenlang een fout. Volgens Isark moeten we thee namelijk nooit maken met kokend water. “Vroeger werd theewater gekookt om zeker te zijn dat het water zeker drinkbaar was”, legt Isark uit in The Daily Mail. In landen met toegang tot schoon drinkwater is dat vandaag dus niet nodig.

Sterker nog: het is zelfs afgeraden, want té heet water doet de smaak van de thee allesbehalve goed. “Als het water te heet is, verdwijnen de gewenste nuances van thee. Het enige wat je overhoudt is een sterke smaak van droge, bijtende tannines”, aldus Isark. Als je je water aan de kook brengen en je theezakjes te lang onderdompt, smaakt de thee niet beter dan koolwater.”

Koud water toevoegen

Edward Eisler, een ‘theemeester’ en oprichter van Jing Tea, treedt Isark bij: “Veel theeën smaken beter als ze gemaakt worden met koeler water.” Maar hoe koud moet dan water dan exact zijn? Als richtlijn moet gewone ontbijtthee en zwarte Assam thee gemaakt worden met water van 80 graden Celsius. Groene thee smaakt dan weer het best bij 50 à 65 graden, en Oolongthee mag flink wat heter: 95 graden is optimaal.

Om de temperatuur van het water te meten, moet je geen sterk ontwikkelde temperatuursensoren op je handen hebben. Er zijn immers speciale theeketels op de markt waarop je de gewenste watertemperatuur exact kunt instellen. Maar het kan ook via dit trucje: volgens Isark koelt kokend water met ongeveer 10 graden af telkens je er 10 procent koud water bij doet. Maak je bijvoorbeeld een kop kokende ontbijtthee van 150 milliliter, dan moet je er dus 30 milliliter koud water (20% van 150) aan toevoegen om de juist temperatuur van 80 graden Celsius te verkrijgen.