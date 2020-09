Verwaarloosd kind sterf door te veel hoofdluizen

Een man en een vrouw uit de Amerikaanse staat Georgia zijn aangeklaagd voor de dood van hun dochter, die zoveel hoofdluizen had dat die mogelijk een hartaanval hebben veroorzaakt. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Rechter Brenda Tammel van de hogere rechtbank in het Amerikaanse Wilkinson heeft afgelopen maandag beslist dat er genoeg bewijs is om de ouders van een 12-jarig overleden meisje aan te klaren voor moord. Mary Katherine “Katie” Horton en Joey Yozviak worden aangeklaagd voor de moord in de tweede graad op hun 12-jarige dochter Kaitlyn, die vorige maand levenloos werd teruggevonden in Ivey, in de Amerikaanse staat Georgia. Ze kunnen tevens veroordeeld worden voor kindermishandeling.

Leeggezogen door luizen

Special agent Ryan Hilton van de politiedienst die de zaak behandelt, getuigde in de rechtbank dat hij nog nooit zo’n ernstige luizenplaag had gezien als bij de 12-jarige Kaitlyn. Volgens hem was had het meisje al drie jaar lang last van luizen, die haar letterlijk leegzogen. Het meisje zou volgens de politiedocumenten daardoor bloedarmoede hebben gekregen, wat mogelijk leidde tot de hartaanval die haar uiteindelijk het leven kostte. De resultaten van de autopsie zijn echter nog niet compleet verwerkt.

Overal ongedierte

Kaitlyns moeder bekende bovendien aan de politie dat het meisje minstens anderhalve week voor haar door geen douche of bad had genomen. Volgens de buren hadden ze het meisje al twee maanden voor haar door niet meer buiten zien spelen. Toen de politie bij het huis aankwam nadat moeder Katie zelf de hulpdiensten had gebeld nadat haar dochter niet meer bewoog, troffen ze overal ongedierte aan in Kaitlyns kamer. Volgens documenten van de kinderbescherming waren haar twee broers al van de ouders weggenomen vanwege de onhygiënische omstandigheden in het gezin.

In 2018 kreeg de politie al verschillende klachten over het gezin: er zouden enorm veel katten leven en de omstandigheden zouden er gevaarlijk zijn. Kaitlyn werd weggehaald en even bij haar tante geplaatst, maar mocht zes dagen later al weer terugkeren. Kaitlyns grootmoeder vindt dat de autoriteiten niet genoeg hebben gedaan om het kind te beschermen. “Als de kinderbescherming haar bij hen weg had gehaald, had ik haar verder opgevoed”, klinkt het.