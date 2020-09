Tom Van Grieken over Vivaldi: “Vlaams Belang is klaar voor het verzet”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken heeft op Twitter zijn ongenoegen geuit over de nieuwe Vivaldi-regering. Theo Francken roept dan weer op om uit protest de Vlaamse Leeuw uit te hangen.

De nieuwe federale Vivaldi-regering is een feit. De toekomstige Belgische premier Alexander De Croo (Open Vld) stelde in een verklaring dat het “nodig is om onze samenleving weer sterker te maken”. Vlaams Belang en N-VA behoren niet tot die zeven partijen. Nochtans kwam N-VA als grootste uit de verkiezingen van mei 2019 en werd Vlaams Belang met 18,7 procent van de stemmen beschouwd als de grote winnaar.

“Hypocriete houding”

Tom Van Grieken is dan ook niet te spreken over de nieuwe regering. “Vivaldi is klaar (voor de postjes). Vlaams Belang is klaar om het verzet te organiseren”, schrijft hij op Twitter. Ook haalt hij meteen uit naar de toekomstige Belgische premier Alexander De Croo: “De Croo spreekt over ‘respect’ in zijn persconferentie, maar waar zit het respect voor die Vlaamse meerderheid? Wat een hypocriete houding!”, klinkt het.

Van Grieken voorspelt dat Vivaldi geen lange toekomst beschoren is. “Van deze Vivaldi-regering voorspel ik geen Vier Jaargetijden, maar slechts één seizoen: een strenge winter voor onze identiteit, onze portemonnee en de democratie. In 2024 zal het Vlaams Belang dan voor de lente en uiteindelijk de zomer moeten zorgen”, besluit hij.

Vivaldi is klaar (voor de postjes).

Vlaams Belang is klaar om het verzet te organiseren. 💪🏻#NietMijnRegering pic.twitter.com/TZzmqyTccE — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) September 30, 2020

De Croo spreekt over ‘respect’ in zijn persconferentie, maar waar zit het respect voor die Vlaamse meerderheid? Wat een hypocriete houding! #nietmijnregering — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) September 30, 2020

Van deze #Vivaldi regering voorspel ik geen Vier Jaargetijden, maar slechts één seizoen: een strenge winter voor onze identiteit, onze portemonnee en de democratie. In 2024 zal het @vlbelang dan voor de lente en uiteindelijk de zomer moeten zorgen. #nietmijnregering pic.twitter.com/m2PlZ6TmL0 — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) September 30, 2020



Vlaamse Leeuw

Ook N-VA-parlementslid Theo Francken steekt zijn ontevredenheid niet onder stoelen of banken. Hij roept op Twitter op om uit protest de Vlaamse Leeuw uit te hangen.