Tanja Dexters over haar opname in psychiatrie: “Ik kon het niet meer aan” (video)

Ex-Miss België Tanja Dexters heeft in ‘Gert Late Night’ openhartig gepraat over haar lastige periode eind vorig jaar. Na verschillende tegenslagen belandde ze in een psychiatrische instelling.

2019 was absoluut niet het jaar van Tanja Dexters. De 43-jarige blondine – die in 1998 verkozen werd tot Miss België – blikte in ‘Gert Late Night’ terug op die moeilijke periode. Het begon met de opening van haar Flamingo Bar in Antwerpen die nog geen jaar na de opening de deuren sloot. In maart 2019 raakte ze betrokken bij een auto-ongeval met vluchtmisdrijf en drie maanden later werd ze met haar vriend opgepakt en niet veel later weer vrijgelaten in het kader van een drugsonderzoek.

Depressief

Begin december raakte ze opnieuw betrokken bij een auto-ongeval, opnieuw met vluchtmisdrijf. Dat was de druppel voor haar. “Ik zat er onderdoor en was depressief. Ik vond nergens meer rust. Ik kon het allemaal niet meer aan. Ik heb mij in december drie weken laten opnemen in de psychiatrische afdeling om tot rust te komen. Ik ben daar wel tot rust gekomen en heb toen gezegd: ‘2020 moet mijn jaar worden’. Toen heb ik de knop omgedraaid”, vertelt ze.

Bijna gelukkig

Enkele maanden later ging ze aan de slag als interieurdesigner bij ‘My Dream Property’, een vastgoedmakelaar die gebaseerd is in Marbella, aan de Costa Del Sol. “Corona heeft alles wel een beetje vertraagd, maar dat heeft mij nog meer tot rust gebracht. Op dit moment ben ik bijna gelukkig”, besluit ze.

‘Gert Late Night’ is van maandag tot donderdag om 21.30u te bekijken op VIER.