Fred Perry stopt met verkoop van deze polo vanwege associatie met neonazi’s

Fred Perry heeft aangekondigd dat het voorlopig stopt met de verkoop van zijn zwart-gele polo’s. Reden is de associatie met extreemrechtse Amerikaanse groeperingen, waarvan het Britse modemerk liever wegblijft.

“Het Fred Perry-shirt is een Brits subcultureel uniform, gedragen door verschillende groepen mensen die hun eigen waarden herkennen in waar het voor staat. We zijn trots op zijn afkomst en op wat de lauwerkrans al meer dan 65 jaar vertegenwoordigt: inclusiviteit, diversiteit en onafhankelijkheid”, klinkt het in het statement dat Brits modemerk Fred Perry enkele dagen geleden de wereld instuurde. Het neonazistische gedachtegoed past dus helemaal niet in die liberale kernwaarden, en dan is het “bijzonder frustrerend” dat het kenmerkende zwart-gele polootje de afgelopen jaren het officieuze uniform is geworden van een extreemrechtse Amerikaanse groepering: Proud Boys.

Fred Perry ziet dus maar één uitweg: stoppen met de verkoop. In 2017 werd John Flynn, de voorzitter van het merk, al aan de tand gevoeld over de toen al bestaande associatie met extreemsrechts. Het antwoord was duidelijk: “Fred was de zoon van een socialistisch parlementslid uit de arbeidersklasse die wereldkampioen tennis werd in een tijd dat tennis een elitaire sport was. Hij begon een bedrijf met een joodse zakenman uit Oost-Europa. Het is jammer dat we dit soort vragen zelfs moeten beantwoorden.”

Proud Boys

De Proud Boys is – zoals de naam het doet vermoeden – een exclusief mannelijk clubje dat geweld verheerlijkt. Ze verschijnen regelmatig op Trump-rally’s en worden sinds 2018 door de FBI beschouwd als een rechts-extremistische groepering. Oprichter Gavin MCinnes, die in de jaren 90 ook Vice Media mede uit de grond stampte, schreef meermaals dat de polo het geschikte uniform was om multiculturaliteit te bestrijden. McInnes verliet intussen de neonazistische beweging, maar het uniform bleef.