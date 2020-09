Dit huis staat te koop voor een prikje, maar je moet wel héél veel van bier houden

Een zonnig optrekje in het Amerikaanse Florida aan een spotprijs, wie zou daar nee tegen zeggen? Een Amerikaans immobiliënbureau biedt dat droomhuis aan voor zo’n 86.000 euro, maar je moet er wel iets voor over hebben. In dit geval is dat: heel veel van bier houden. En nee, occasioneel eens genieten van een trappist is niet voldoende.

Langs de buitenkant ziet de bijzondere woonst in het Amerikaanse Florida er normaal uit: een gele gevel, een trap die naar de voordeur leidt, een kleine veranda. Met de stralende zon op het grasperkje dat het betrekkelijk grote huis omringt, voel je je al meteen in vakantiestemming. Al dit voor maar 86.000 euro? Automatisch glijdt je hand naar de pen in je binnenzak om de compromis te tekenen, maar alvorens dat te doen kijk je toch maar best eens binnen.

De muren zijn namelijk vol, maar echt tjokvol, gestouwd met bierblikjes van het merk Budweiser. Wie denkt de jackpot te hebben gewonnen: de blikjes zijn wel degelijk leeg. Met veel gevoel voor detail en creativiteit moest elk kantje en hoekje eraan geloven, zelfs de kroonlijsten zijn opgebouwd uit de rood-witte blikjes. Enkel de badkamers blijven maagdelijk nuchter.

Behangpapier

Makelaar Kristen Adams-Kearney schrok zich een hoedje toen ze de woning voor het eerst betrad. “Ik werd gecontacteerd door een man die de eigendom had gekregen bij het overleden van zijn vriend Mike Amelotte, de eigenaar. Die schreef me in een brief dat Mike, een veteraan van de marine, het huis in 1986 had gekocht en het in 1990 was beginnen decoreren met bierblikjes”, legt ze uit in het Amerikaanse tijdschrift Today.

“Ik dacht het over behangpapier met bierblikjes op ging, maar ik kon me ook niet inbeelden waar je dat zelfs zou kunnen kopen. Het was toen ik binnenstapte dat ik zag wat hij echt bedoelde.” Ex-eigenaar Mike klaarde het klusje helemaal zelf, en dat betekent ook dat hij de tienduizenden blikjes ook allemaal op z’n uppie heeft leeggedronken. Om de 75 vierkante meter van zijn woning volledig in te kleden met bier, dronk hij vier decennia lang enkel Budweiser – van toewijding gesproken. De uiteindelijke inkleding van de kamers kostte hem 16 jaar.

Kristen zei dat ze normaal gezien geen interesse heeft in dit soort ‘speciale’ woningen, maar door het bijzonder verhaal in dit geval een uitzondering maakte. “We wilde zijn nalatenschap eren”, klinkt het bij de Amerikaanse.

Ook bij biermerk Budweiser sprong het bierhuis in het oog. Ze tweetten Kristen met de vraag om “hen te laten weten wie het huis kocht zodat we hun koelkast kunnen vullen met bier (zolang ze niet renoveren)”. Wie als bierfanaat geïnteresseerd is in metalen behangpapier met een geurtje, krijgt er dus toch nog een extraatje bij. Snel zijn is wel de boodschap, want op het moment van schrijven was het huis al onder optie.