BIZAR. Vrouw verliest tepel na borstvergroting in Turkije: “Mijn borst ruikt naar rottend vlees”

Een Britse vrouw is voor het leven getekend na een mislukte schoonheidsoperatie aan haar borsten. Cherrise Massay trok naar een ziekenhuis in Turkije voor een borstlifting, maar dat draaide uit in een grote nachtmerrie.

De 23-jarige Massay vertelt aan Metro UK dat de kliniek haar was aangeraden door vrienden. Ze betaalde 5,500 pond voor een borstlifting en bilvergroting. Maar toen de schoonheidsspecialiste uit haar narcose wakker werd, voelde ze meteen aan dat er iets fout was gelopen.

Noodoperatie

“Ik werd wakker na de operatie en voelde me niet lekker. Ik wist meteen dat er iets was misgelopen, al duurde het twee dagen vooraleer de dokters zelf door hadden dat er iets niet klopte.” Massay had uiteindelijk drie bloedtransfusies en een noodoperatie nodig omdat haar lichaam de implantaten afstootte. Wat bleek? De dokters hadden borstimplantaten in haar achterwerk gestoken.

“Mijn borsten daarentegen zagen er beter uit”, gaat Massay verder. “Alleen bleef een van mijn tepels bloeden, maar er werd mij verteld dat dat normaal was.”

Pikzwarte tepel

Een week later reisde de Britse terug naar het Verenigd Koninkrijk en stapte ze meteen naar het ziekenhuis. “De dokters huiverden toen ze zagen wat er met mij aan de hand was”, zegt ze. De dokters stelden vast dat haar tepel aan het afsterven was, maar dat het bloeden wel een goed teken was. Haar tepel was dus nog niet helemaal dood. “Elke twee dagen moest ik naar het ziekenhuis om me te laten verzorgen, maar de situatie werd alleen maar erger. In Turkije zag mijn tepel nog paars, maar na een paar weken kleurde mijn tepel pikzwart. Uiteindelijk viel mijn tepel er gewoon af”, aldus Massay.

De schoonheidsspecialiste blijft achter met een gapend gat in haar borst dat ook nog eens “vreselijk” ruikt. “Het heeft de geur van een lijk door het rottend vlees. Mijn leven is precies een horrorfilm en ik kan er niks aan doen. Ik heb voortdurend pijn.”

Huidtransplantatie

De dokters vermoeden dat er iets is misgelopen met een slagader toen de borstimplantaat werd ingebracht. “Het ziekenhuis in Turkije reageert niet meer op mijn berichten, maar de dokters hier blijven me helpen. Ik heb wellicht een huidtransplantatie nodig, wat me nog meer littekens zal opleveren”, zucht Massay. “Ik heb er enorm veel spijt van, had ik maar gewoon mijn hangborsten aanvaard. Dit wens ik zelfs mijn grootste vijanden niet toe.”