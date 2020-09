AKELIG! ‘Geest van meisje’ gespot op Google Street View (foto)

Een foto van een begraafplaats in Texas doet heel wat mensen geloven dat er paranormale activiteit plaatsvindt. Er is immers een ‘grauw’ gezicht van een meisje te zien én nog een ander vreemd detail…

De bewuste foto werd twee jaar geleden al op YouTube becommentarieerd, maar duikt nu opnieuw op. De foto werd genomen op het kerkhof van Martha Chapel in Huntsville (Texas). Er komt duidelijk een meisje piepen vanachter de boom op de voorgrond. Haar gezicht is echter heel grauw in vergelijking met de omgeving. Believers geloven dan ook dat het om een geest gaat. Bovendien is er ook heel wat te doen rond de donkere gedaante linksboven in de achtergrond. Sommigen denken dat het Magere Hein is…

Mysterie van meisje opgelost

Het mysterie is echter opgelost, want de vader van het meisje reageerde ook op de foto. “Hahaha, dat is mijn dochter. Ze was zich aan het verstoppen terwijl ik een panoramafoto maakte voor Google Street View”, klinkt het. “Echt? Oké, dan is het mysterie van het meisje opgelost. Ik hoop dat ze het niet erg vindt dat ze als geest aanzien wordt”, knipoogt de originele poster.

Spookachtige weg

Toch blijft de donkere gedaante op de achtergrond vragen oproepen, en al zeker omdat de weg die naast het kerkhof loopt ook wel ‘Demonenweg’ genoemd wordt omdat er al heel wat meldingen geweest zijn van mensen die vreemde dingen meemaakten terwijl ze voorbijreden. “Mensen beweren dat ze stemmen hoorden en gedaantes zagen. Sommigen hadden het zelfs over handen die uit de grond kwamen”, lezen we in The Sun.