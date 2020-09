Agent kletst “stoute” collega op achterwerk: “Ik schrok enorm en het deed pijn”

Een Britse politieagent wordt beschuldigd van ernstig wangedrag nadat hij een vrouwelijke collega op het achterwerk kletste en tegelijkertijd een denigrerende opmerking maakte.

De feiten dateren van 3 januari, maar komen nu voor de rechtbank in Kent. Inspecteur Matt Banks had die dag op het werk net thee gezet voor zijn collega’s. Toen hij zag dat een vrouwelijke collega zelf thee aan het zetten was, gaf hij haar een klets op haar poep. “Laat maar, stoute meid. Ik zal het wel doen”, zei hij tegen haar.

De vrouw stond perplex. “Het was een harde pets, zo luid dat je het hoorde en voelde. Ik schrok enorm en het deed pijn”, lezen we in The Daily Mirror. Banks probeerde haar vervolgens te overtuigen om het incident niet aan te geven. “Wat ik net deed, is nooit gebeurd, oké?”, klonk het.

Onaanvaardbaar

Ze trok uiteindelijk toch naar de rechtbank. Daar legde ze uit dat het incident haar vertrouwen en gevoel van veiligheid op het werk voor een deel weggenomen had. “We zijn 2020, niet 1970. Ik had nooit verwacht dat zoiets mij of iemand anders kon overkomen. Ik begrijp niet dat iemand dergelijk gedrag acceptabel kan vinden. Ik heb nooit de indruk gewekt dat zoiets aanvaardbaar zou zijn”, getuigde ze voor de rechtbank.

Banks gaf de feiten toe en begreep dat zijn gedrag ongepast was, maar ontkende dat het om ernstig wangedrag ging. “Hij wil zijn excuses aanbieden. Hij schaamt zich ervoor en aanvaardt dat hij jou, zichzelf, zijn familie en de politie van Kent teleurgesteld heeft”, aldus Banks’ advocaat. Het proces is nog gaande.