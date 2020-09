Paddenstoelen voor beginners

Paddenstoelen zijn intrigerend. Het zijn geen planten of struiken, geen bloemen. In Vlaanderen zijn er meer dan 4.000 soorten en velen van hen veranderen nog eens van gedaante tijdens hun korte leven. En we zien dan nog maar enkel hun trotse kopjes boven de grond. Daaronder zit een gigantisch netwerk van zwamdraden, een soort internet van schimmels. De paddenstoelen zijn daar de vruchten van.

De meeste paddenstoelen voelen zich opperbest tijdens de herfst. Dat komt omdat het dan wat vochtiger is en ze dit nodig hebben om beter te kunnen groeien. Ze houden er ook van als de grond nog een beetje warm is, en er veel rottend materiaal en dood hout te vinden is in het bos.

Superhelden van het bos

Deze kleine rakkers spelen een onmisbare rol in ons ecosysteem. De meeste paddenstoelen breken organisch materiaal zoals hout, naalden en bladeren af. Zo is het opnieuw bruikbaar in de voedselkringloop van het bos.

Maar deze mini-superhelden ruimen de boel niet alleen op. Ze zijn ook belangrijke helpers van bomen en planten. Via hun ondergrondse zwamvlok geven ze water en mineralen door aan bomen, die deze nodig hebben om zich te kunnen beschermen tegen droogte en ziektes. Als dank krijgen ze suikers terug en is er weer wat extra energie om vruchten of paddenstoelen te laten groeien.

Paddenstoelen zijn daarbovenop ook lekker. Niet alleen voor ons (denk maar aan een oesterzwam), maar ook voor eekhoorntjes, slakken of muizen in het bos.

To eat or not to eat

Mensen zoeken rust in de natuur, zeker in deze tijden. Genieten van de schoonheid van paddenstoelen, maar ook het proeven van de natuur intrigeert vele mensen. Helaas is dat bij paddenstoelen niet altijd een goed idee en in Vlaanderen is het verboden. Sommige paddenstoelen zijn dodelijk giftig. Andere lijken dan weer perfect op eetbare paddenstoelen. Pluk of eet ze dus niet.

Shazam je paddenstoel met de app Obsidentify

Om paddenstoelen te herkennen gebruik je ObsIdentify, een superhandige beeldherkenningsapp waarmee je kan zien welke dier of plant je tegen bent gekomen. Dit is eigenlijk de Shazam van de wilde natuur.

Tijdens de herfstmaanden kan je met deze app zoveel mogelijk paddenstoelen digitaal ‘plukken’ tijdens de Digitale Paddenstoelenpluk van Natuurpunt. Duik de natuur in, bij voorkeur na een natte periode en zoek paddenstoelen. Neem enkele foto’s van de hoed (boven en onder) en de steel. Open de app, laad je foto op en klik op de knop ‘ObsIdentify’. Binnen enkele seconden krijg je een naam en het percentage van zekerheid van de determinatie. Wil je je resultaten bijhouden? Dan kan je meteen een account aanmaken.

Op het einde van de herfst maakt Natuurpunt bekend hoeveel soorten er in Vlaanderen waargenomen zijn en welke paddenstoelen het meeste voorkwamen tijdens de Digitale Paddenstoelenpluk.

www.paddenstoelenpluk.be