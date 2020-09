Mondmaskers blijven verplicht in Brusselse Nieuwstraat, voetgangerszone en Unesco-zone

In het Brussels gewest geldt de algemene mondmaskerplicht niet meer vanaf donderdag 1 oktober, behalve op erg drukke plaatsen. De stad maakte vandaag bekend in welke van die zones en winkelstraten het wel nog verplicht blijft om dag en nacht de neus en mond te bedekken met een masker.

Het op zak hebben van een mondmasker is in het hele Brusselse gewest verplicht, ook in de zones waar vanaf 1 oktober geen mondmasker meer gedragen moet worden. De mondmaskerplicht blijft in de negentien Brusselse gemeenten weliswaar wel gelden op de drukke plaatsen, zoals in de winkelstraten en rond scholen. De stad Brussel heeft meerdere van die zones.

Zones:

In winkelstraten zoals de Nieuwstraat, de Vlaamsesteenweg, de Stalingradlaan, de Blaesstraat en de Hoogstraat moeten shoppers hun mondmasker aanhouden. Dat is ook zo voor bezoekers van de kaaien rond het Sint-Katelijneplein en de Vismarkt. In de voetgangerszone van De Brouckère tot Anneessens en de zijstraten van de autovrije zone blijft de mondmaskerplicht eveneens gelden. De aansluitende Unesco-zone met de Grote Markt en al haar zijstraten die uitlopen naar Manneken Pis of het Albertinaplein gelden ook nog als gebied waar het mondmasker dragen verplicht is.

In de zone rond Louiza blijft de mondmaskerplicht gelden op het Stefaniaplein en een deel van de Waterloolaan, alsook op de Baljuwstraat. Tenslotte vallen ook de Wandstraat en zijn zijstraten en de Maria-Christinastraat in deelgemeente Laken nog onder de mondmaskerplicht.