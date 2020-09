Inwoners van deze Brusselse gemeente kunnen gratis een mozaïek voor hun huis laten leggen

Mozaïeken doen ons persoonlijk meteen denken aan andere tijden, toen Romeinse villa’s en overdadige kerken van top tot teen bedekt werden met de kunstwerken. Toch zijn ze ook vandaag nog populair en wie in het Brusselse woont, kan misschien zelfs gratis een gepersonaliseerde mozaïek voor zijn of haar deur laten leggen.

Het is de artieste Ingrid Schreyers die de hele beweging in gang zette. Ze maakte zelf een kleine mozaïek en verving één van de stoepstenen voor haar woonst door het kunstwerkje. Toen haar buren dit zagen, waren ze meteen enthousiast en een trend was geboren.

Schaarbeek

Ook de gemeente Schaarbeek, waar Schreyers woont, was wel te vinden voor het initiatief. Elke manier om onze Belgische straten wat minder grijs te maken, is mooi meegenomen en zeker als dat kan door middel van wat kunst. Inwoners van Schaarbeek kunnen nu dus bij de gemeente een aanvraag indienen om één van de stoepstenen voor hun huis te laten vervangen door een mozaïekje naar keuze. Je kan zelf een kunstwerk maken van 20 bij 20 centimeter of een beroep doen op een professionele kunstenaar. Voor meer info over het initiatief kan je hier terecht.