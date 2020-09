Hint Laura uit ‘Blind Getrouwd’ met DIT bericht op een nieuwe liefde in haar leven?

Het zou zomaar eens kunnen als we haar nieuwste Instagrampost bekijken…

Met haar ‘tijger’ Sonny werd het jammer genoeg niets in ‘Blind Getrouwd’, maar ondertussen zijn we al een tijdje verder. We zijn dan ook heel nieuwsgierig of Laura Lieckens intussen wél de liefde gevonden heeft.

Ontbijt op bed

Een concreet antwoord krijgen we daar niet op, maar ze plaagt haar fans wel een beetje in een Instagrambericht van vandaag. Daarop is te zien hoe de 27-jarige interieurarchitecte in een leuke outfit in bed zit en net een ontbijt op bed kreeg van een mysterieus persoon. “Ela, ik ben dit weekend verrast met een ontbijt op bed, maar door wie?”, schrijft ze, gevolgd door de hashtag #love. Haar kat Balthazar zag in elk geval dat het goed was…