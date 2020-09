Dit is wat er gebeurt als Angèle een nummer van Guns N’Roses covert (video)

Het is al een tijdje stil rond Angèle, de Belgische zangeres die met haar stem niemand koud laat. De artieste achter nummers als ‘Balance ton Quoi’ en ‘Ta Reine’ was dit jaar echter meter van Run For Kick, een evenement dat geld inzamelt om kanker bij kinderen te bestrijden. Er werd dit jaar niet alleen 575.900 euro opgehaald, maar Angèle gaf ook een concert tijdens de slotceremonie in Louvain-La-Neuve.

De artieste bracht in totaal negen nummers, zowel eigen composities als covers. Een van de meest memorabele was ongetwijfeld ‘Sweet Child O’Mine’ van Guns N’Roses – kippenvel gegarandeerd. Uiteraard hoef je ons niet op ons woord te geloven: luister zelf maar!