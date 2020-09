CORONACIJFERS. Aantal nieuwe besmettingen bereikt plateau, wereldwijd één miljoen doden

Tussen 19 en 25 september werden per dag gemiddeld 1.541 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat is nog steeds een stijging in vergelijking met de zeven dagen ervoor (+11%), maar is wel de derde daling op rij op dagbasis. Het aantal nieuwe besmettingen bereikt een plateau, zo blijkt dinsdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Wereldwijd zijn er intussen 1 miljoen mensen gestorven aan Covid-19.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt met gemiddeld 1.541 nieuwe besmettingen per dag nog steeds, maar wel aan een veel minder grote snelheid dan een week geleden. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog, maar lijkt tevens stilaan een plateau te bereiken. Tussen 19 en 25 september werden er gemiddeld 64 coronapatïenten in het ziekenhuis opgenomen. Een week geleden waren dat er nog 49 per dag. Op dit moment liggen er 708 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, ongeveer evenveel als begin juni. Ongeveer 140 van hen hebben intensieve zorg nodig. Het aantal overlijdens blijft met gemiddeld 4 per dag laag.

Wereldwijd 1 miljoen doden

Vannacht werd ook een symbolische kaap overschreden: sinds het begin van de corona-epidemie zijn wereldwijd al meer dan één miljoen mensen overleden aan COVID-19. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore, die dinsdag even voor 3 uur (Belgische tijd) de grens van de 1 miljoen doden voorbijstak. Er wordt nu melding gemaakt van wereldwijd 1.000.555 sterfgevallen door Covid-19.

In de nacht van zondag op maandag had een gelijkaardige telling van het Franse persagentschap AFP ook al melding gemaakt van 1 miljoen coronadoden. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de Verenigde Staten (ongeveer 205.000), gevolgd door Brazilië (meer dan 142.000) en India (ruim 95.000). In de VS zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld: meer dan 7,1 miljoen. Wereldwijd gaat het volgens de universiteit om meer dan 33 miljoen bevestigde gevallen. Aangenomen wordt dat het werkelijke aantal besmettingen nog een pak hoger ligt.