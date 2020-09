AHA! Daarom heeft papier een kantlijn (en het is niet wat je denkt)

Er zijn zo van die dingen in het leven die je niet in vraag stelt. Je liefde voor chocolade, om er maar eentje te noemen. Of het nut van een kantlijn, om een tweede voorbeeld te nemen. Het lijkt allemaal erg logisch en voor de hand liggend waarom er een streep staat op enkele centimeters van de bladrand, maar is het dat ook?

Wel, nut heeft die kantlijn zeker, maar het is wellicht niet wat je denkt. Die streep staat daar namelijk niet om mooi recht te kunnen schrijven of om wat details – letterlijk – in de kantlijn te kunnen toevoegen. De echte reden is een stuk minder smakelijk.

Ratten

Het is een door geschiedenis gefascineerde Bored Panda-gebruiker die zijn mede-verveelde pandaberen op het detail wees en eerlijk? Onze mond viel er een beetje van open. In tegenstelling tot wat je wellicht zou denken, staat die lijn daar voor… de ratten. Jawel, dat lees je goed. Beeld je nu niet meteen in dat ratten de kantlijn gebruiken om aantekeningen te maken, want zo zit het niet. De lijn ontstond in tijdens de Middeleeuwen en had als doel om teksten beter te beschermen tegen het ongedierte. Steden krioelden namelijk van de ratten en die zetten hun tanden in alles wat ze konden vinden, dus ook in boeken. Om te vermijden dat hele teksten daardoor verloren gingen, lieten schrijvers en later boekdrukkers een marge over zodat de dieren zich eerst een weg moesten knabbelen door enkele centimeters papier vooraleer ze de tekst zelf bereikten. Ingenieus is het wel, smakelijk iets minder.