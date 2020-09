Solliciteren we binnenkort met emoji’s in plaats van een cv? Dit bedrijf doet het al

Opiniemakers die bezorgd zijn over taalverloedering opgepast: binnenkort solliciteren we misschien niet meer met woorden, maar met emoji’s. Althans, dat is de trend die fastfoodketen Subway probeert te lanceren. «We willen de drempel om te solliciteren verlagen», klinkt het.

«Het schrijven van een motivatiebrief met cv wordt vaak lastig gevonden, terwijl veel jongeren wel willen werken» zegt Reza Parvin, eigenaar van drie Nederlandse Subway-franchises in AD. Daarom wil de Amerikaanse fastfoodketen, die voornamelijk broodjes verkoopt, de sollicitatieprocedure meer aantrekkelijk en laagdrempelig maken. Dat doen ze door geïnteresseerde werknemers te laten solliciteren via WhatsApp, met emoji’s. De bedoeling is dat jongeren zich als een zelfgemaakt broodje omschrijven en aan de hand van de ingrediënten hun capaciteiten tonen.

Avocado staat voor fit

Volgens Parvin wordt met de nieuwe manier van solliciteren ingesprongen op het gebruik van moderne technologie en maakt het komaf met het formele karakter van solliciteren met een motivatiebedrijf en cv, dat door vele jongeren als moeilijk wordt ervaren. Elke Subway-franchise van Parvin heeft een eigen gsm-nummer waar sollicitanten hun eigen ‘sub’ – broodje – in emoji’s naartoe kunnen sturen. Zo staat een Spaanse peper voor pit, een ui voor gevoelig, een komkommer voor fris, avocado voor fit en wie een saladebowl kiest, is een groentje. Parvin testte het zelf en koos voor een broodje met onder meer vlees, kip en ei. «Daarmee laat ik zien dat ik een doorbijter, ijverig en veelzijdig ben», klinkt het.

De sollicitatieprocedure is zeker geen grap. Naast het creëren van je zelfgemaakt broodje met emoji’s, moet je via WhatsApp ook nog een aantal vragen beantwoorden. Wie door die eerste sollicitatieronde geraakt, mag op gesprek bij de manager. Daar kan je je gekozen karaktereigenschappen dan toelichten.