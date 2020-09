Open Bedrijvendag gaat voor het eerst digitaal

Op zondag 4 oktober viert Voka Open Bedrijvendag haar dertigste verjaardag. Zoals bij de meeste mijlpalen dit jaar moet die door de pandemie wel online gevierd worden. Het hele jaar lang kan je verschillende bedrijven ontdekken dankzij het online platform met virtuele rondleidingen.

Al dertig jaar lang biedt Voka Open Bedrijvendag een unieke kijk achter de schermen van uiteenlopende bedrijven. Om deze uitzonderlijke verjaardag van het grootste ééndagsevenement van Vlaanderen veilig te laten verlopen, pakt de organisatie dit jaar uit met virtuele rondleidingen die je vanachter je laptop kan volgen. Op zondag 4 oktober van 9u30 tot 17 uur neemt Xavier Taveirne je live mee op sleeptouw langs enkele interessante organisaties. Hier is alvast een greep uit het brede aanbod.

Belgische Marine

De Belgische Marine uit Zeebrugge heeft een primeur klaar. Samen met haar partner Belgium Naval & Robotics stelt de Marine hun laatste drones aan het publiek voor. Tijdens de virtuele rondleiding ontdek je hoe de nieuwste technologieën worden toegepast in de onderwater-, oppervlakte- en luchtdrones. Als je interesse hebt in techniek, mag je dit bezoek niet overslaan.

Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Mens en hond vormen een iconisch duo en dat wordt in de verf gezet bij Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren. Het centrum zorgt ervoor dat mensen met een visuele beperking zelfstandig op pad kunnen door blindegeleidehonden op te leiden. Deze organisatie viert net als Voka Open Bedrijvendag haar 30ste verjaardag. Tijdens de virtuele tour krijg je meer informatie over de opleiding van de honden en de geschiedenis en toekomst van het centrum.

Roularta Media Group

Knack Weekend/Le Vif Weekend, De Zondag, Libelle en Flair zijn maar enkele van de vele titels van de Roularta Media Group in Roeselare. Tijdens Voka Open ontdek je hoe de werking van zo’n groot multimediabedrijf precies in elkaar zit. Je werpt een unieke blik achter de schermen van de grootste offsetdrukkerij van België voor kranten, magazines en catalogi voor binnen- en buitenland. Let vooral op de gloednieuwe rotatiepers!

Bellewaerde

Dit pretpark heeft eigenlijk geen introductie nodig. Zowel jong als oud voelen zich weer kind in Bellewaerde bij Ieper. Ontdek het reilen en zeilen van dit attractiepark en bewonder de dieren van dichtbij.