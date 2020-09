Voorbije jaren legden minder vrouwen rijexamen af

Het percentage van het aantal rijexamens, theoretisch en praktisch, dat vrouwen hebben afgelegd, is tussen 2017 en 2020 gedaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem.

Bij de theorie-examens in 2017 maakten vrouwen nog 46,3% uit. In 2020 is dat percentage gedaald tot 40,5%. Bij de praktijkexamens is dezelfde trend te zien: in 2017 was de verdeling man-vrouw fiftyfifty. Bij de afgelegde examens van de eerste helft van dit jaar maken vrouwen nog slechts 42,4% uit.

Meerdere verklaringen

“Uit het antwoord van minister Peeters kunnen we afleiden dat er in 2020 verhoudingsgewijs een pak meer mannen dan vrouwen een theorie- of praktisch rijexamen aflegden dan in 2017”, zegt Van Volcem. “Er zijn heel wat zaken die een rol kunnen spelen. Hebben vrouwen minder nood aan een rijbewijs? Maken zij sneller de ‘modal shift’ naar duurzame vervoersmodi? Of hebben we te maken met een ongewenste oorzaak? En indien ja, kunnen we hiermee aan de slag?”

Volgens Van Volcem moet er dieper worden ingegaan op de reden van deze evolutie. “Minister Lydia Peeters verklaarde eerder al dat er een evaluatie van de hervormingen van 2017 wordt doorgevoerd. Op basis van die resultaten kan dan mogelijk beslist worden tot bijsturing. Ik stel voor dat er een onderzoek naar de man-vrouw-verhouding bij rijexamens aan gekoppeld wordt.”