Voor het eerst evenveel mannen als vrouwen in ‘De Slimste Mens ter Wereld’

Voor de eerst in de geschiedenis van het programma zullen er evenveel vrouwen als mannen meedingen naar de titel van de ‘slimste mens ter wereld’. Dat blijkt uit de deelnemerslijst die VIER maandag heeft gelanceerd.

VIER maakte maandag bekend welke 34 kandidaten aan het blokken moeten slaan om kans te maken op de titel van ‘slimste mens’. In april onthulde presentator Erik Van Looy al bij Gert Late Night dat Marie Verhulst en Marc Van Ranst zouden deelnemen, maar voor die laatste strooide het beestje genaamd coronavirus toch te veel roet in het eten. Blokken-presentator Ben Crabbé zal nu zijn plaats innemen. Ook van wielermanager Patrick Lefevere, actrices Kim Van Oncen en Ella Leyers, muzikant Miguel Wiels en miss België Céline Van Ouytsel was hun deelname al bekend.

Evenveel vrouwen als mannen

Aan dat lijstje voegen zich nu toe: politicus Conner Rousseau, presentator Pedro Elias, voetballer Wesley Sonck, actrice Nora Gharib, Alina ‘De Mol’ Churikova, sportanker Catherine van Eylen, dichter Delphine Lecompte, rapper Dvtch Norris, skeleton-racer Kim Meylemans, comedian Serine Ayari, Stukken Van mensen-antiquair Bie Baert, VRT-journalist Riadh Bahri, podiumkunstenares Els de Schepper, auteur en theatermaker Peter De Graef, producer en Zwangere Guy-dj Umi Defoort, televisiemaker Pedro Elias, actrices Nora Gharib en Jennifer Heylen, muzikant Chibi Ichigo, danser en presentator Jan Kooijman, acteur en regisseur Frank Lammers, Wel jong, niet hetero-woordvoerder Senne Misplon, acteur en regisseur Jeroen Perceval, voetbalanalist Wesley Sonck, journalist en nieuwsanker Fatma Taspinar, muzikant Gene Thomas, Het Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe, voetballer Hans Vanaken, regisseur Jan Verheyen en muzikant Noémie Wolfs.

De kandidatenlijst ziet er dit jaar dus behoorlijk divers uit. Dat komt volgens VIER-persverantwoordelijke Lies Maesschalk door corona en de daaruit volgende lege agenda’s. “Vroeger was de agenda vaak het grootste probleem, bijvoorbeeld voor topsporters of mensen uit de film- of theaterwereld. Het gebeurde wel eens dat iemands volledige draaiplanning moest omgegooid worden wanneer bleek dat hij of zij het tegen de eigen verwachtingen in toch verder schopte dan de eerste aflevering”, klinkt het in De Morgen. Bovendien doen er voor het eerst evenveel vrouwelijke als mannelijke kandidaten mee. ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is vanaf maandag 12 oktober te zien op VIER.