Marc Van Ranst niet te spreken over gang van zaken tijdens rechtszaak: “Ze willen mij tijd en geld doen verliezen”

De rechtszaak tussen bedrijfsleider Rudi De Kerpel en Marc Van Ranst is vanmorgen van start gegaan. Van Ranst liet weten niet opgezet te zijn met het feit dat de advocaat van de klager al meteen te laat was en de zaak wilde uitstellen.

Eind augustus startten zes bedrijfsleiders een petitie tegen viroloog Marc Van Ranst omdat Van Ranst volgens hen “ongenuanceerde en roekeloze uitspraken” deed over de coronacrisis en het bijgevolg zijn schuld is dat de crisis zoveel economisch en maatschappelijk leed veroorzaakt (heeft). Een van die klagers, Rudi De Kerpel, trok naar de rechtbank. Die zaak is maandagmorgen van start gegaan in Mechelen.

Half uur te laat

Van Ranst uitte op social media zijn ongenoegen over het gedrag van de tegenpartij. “Vandaag was de eerste zitting van de rechtszaak die Rudi De Kerpel (N-VA, regeringscommissaris VRT) tegen mij inspant voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. Zijn fabriek van plastieken bekertjes in Deinze zou volgens hem door mij verlies hebben geleden. De Kerpel eist €5.000. Zijn topadvocaat Walter Damen daagde een half uur te laat op voor de zitting, en vroeg toen uitstel tot 3/11 omdat hij nog geen tijd had gehad om zich op de pleidooien voor te bereiden. Voor de camera van VTM Nieuws kon meester Damen plots wel reeds pleiten”, klinkt het.

Tijd- en geldverlies

Volgens Van Ranst “misbruiken ze de rechtbank”. “Volgens mij is de enige bedoeling van deze rechtszaak om mij tijd en geld te doen verliezen. De Kerpel en Damen misbruiken hier de rechtbank om via een showproces pestgedrag te stellen. Pestgedrag is De Kerpel trouwens niet vreemd. Op twitter beschimpt hij mij steevast als “Rat”, besluit hij.