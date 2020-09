Kinderen lopen kamer binnen tijdens vrijpartij van hun ouders. Mama’s reactie? HILARISCH!

Een Australische vrouw heeft een gênant momentje beleefd toen haar kinderen de slaapkamer binnenwandelden tijdens het rollebollen. Ze probeerde het nog op iets anders te doen lijken, maar tevergeefs.

Jessica Hood is een moeder van vier. Onlangs dook ze met haar man Karl onder de lakens. Het was half tien ’s avonds, dus ze dacht dat ‘de kust veilig was’, want de kinderen lagen al in bed. Plots stormden haar koters de slaapkamer binnen. “Daar lag ik dus, met mijn benen in de lucht. Gelukkig lag Karl op me, want anders zou het nog een gênanter zicht geweest zijn”, vertelt ze op Instagram.

Doen alsof

Haar moederinstinct speelde op en dus bedacht ze razendsnel een smoes. “Ik speelde dood. Ja, dat was het beste wat in me opkwam. Ik liet mijn tong zelfs uit mijn mond hangen”, lacht ze.

Karl gooide een laken over haar en legde hun kinderen uit dat ze deden alsof ze aan het vechten waren en dat hij haar een massage gaf. “Echt, Karl? Wat een dom antwoord”, dacht ze.

Trauma

Jessica hoopte dat haar kinderen hun versie geloofden, maar even later hoorde ze haar oudste dochter Lily (7) tegen haar broertje Logan zeggen: “Mama en papa waren seks aan het doen”, met gegiechel tot gevolg.

Jessica schaamde zich dood. “Leuk, ik heb mijn kinderen voor de rest van hun leven getraumatiseerd. Of ze gaan hun mama en papa vanaf nu constant chanteren. Schrik niet als er volgende week plots een pony in onze tuin staat en we een zwembad hebben”, besluit ze.

Herkenbaar

Haar verhaal deed heel wat volgers lachen. “Ik heb tranen van het lachen”, en “Goed opgelost, en zo hilarisch!”, klinkt het onder meer.

Voor sommigen was haar ervaring erg herkenbaar. “Ik ben zo ook eens de slaapkamer van mijn ouders binnengewandeld toen ik 15 jaar was. We hebben er nooit over gesproken. Ontken het gewoon”, en “Ik vrees dat we dat ook eens gaan meemaken. Het is geen kwestie van óf het ons overkomt, maar wanneer”, luidt het.