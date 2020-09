Harry en Meghan krijgen eigen, “smaakvolle” realityshow op Netflix

De Britse prins Harry en Meghan hebben getekend voor een realityshow die de ex-royals drie maanden lang van dichtbij zal volgen. Dat schrijft de Britse tabloid The Sun. Het nieuws valt niet in goede aarde bij de Britten, die hun prins en zijn vrouw het koningshuis zagen verlaten vanwege “een gebrek aan privacy”.

Met het afscheid van ‘Keeping up with the Kardashians’ komt er binnenkort een gapend gat in het realityshowuniversum. Maar niet getreurd, want volgens bronnen vullen prins Harry en Meghan binnenkort de leemte op met hun eigen Netflix-realityshow. De hertog en hertogin van Sussex tekenden begin september een miljoenendeal met de Amerikaanse streamingdienst om als producenten mee te werken aan verschillende films, documentaires en series, maar daar stopt het dus niet bij.

Het is vooral de door de Britse pers verguisde Meghan Markle die de wereld een blik in hun nieuwe leven aan de overkant van de grote plas wil gunnen, aldus de anonieme bron. Ze wil daarmee tonen “wie de échte Meghan is”, klinkt het in The Sun, al zal het “smaakvol” zijn. Of de camera’s ook tot in de slaapkamer van hun Californische luxevilla zullen filmen is nog niet bekend, maar volgens de bron zal de show eerder focussen op hun filantropische daden dan op hun badkamerrituelen.

“Hypocriet”

Dat Harry en Meghan drie maanden lang gevolgd zullen worden door een cameraploeg, stuit de Britse pers tegen de borst. Het was naar eigen zeggen immers vooral om privacyredenen dat het koppel het Britse koningshuis vaarwel zei. “Dit is precies wat ze zeiden dat ze niet zouden doen”, klinkt het bij Ingrid Seward, hoofdredactrice van ‘Majesty Magazine’. Ze noemt de plannen van de hertog en hertogin “hypocriet”, en ze is niet de enige.

Nog volgens Seward maakt het koppel de verkeerde keuze door zo op zichzelf te focussen, waardoor na verloop van tijd niemand nog oor zal hebben naar wat ze over andere dingen te zeggen hebben. PR-expert Mark Borkowski is iets milder, maar waarschuwt dat de show authenticiteit moet uitstralen. “Ze doen dit allemaal op hun eigen voorwaarden. Ze zijn vastberaden om hun stem te laten horen”, klinkt het.

Netflix

De Sussexen sloten begin een september een akkoord van 150 miljoen met Netflix om er als producenten aan de slag te gaan. Hun focus ligt daarbij op documentaires, films en (kinder)programma’s die “informeren maar ook hoop geven”, aldus het koppel. Maar er wordt gefluisterd dat de realityshow ook voor de streamingdienst een manier is om een graantje mee te pikken van Harry en Meghans bekendheid. “[Harry en Meghan] hadden misschien al deze verheven ideeën over de productie van documentaires waarin milieuproblemen en de armoedekloof worden belicht, maar Netflix wil duidelijk hun pond vlees”, aldus een andere bron.

Wanneer de vermoedelijke realityshow op het scherm verschijnt, is nog een raadsel. Netflix bevestigde dat er al een innovatieve natuurdocumentaire en een animatieserie over inspirerende vrouwen in de pijplijn van de ex-royals zit, maar wilde verder niks kwijt over de programmatie.