Foto van hond gaat viraal: zie jij ook het gezicht van een griezelige clown?

Twitter is in de ban van een foto van een liggende hond. Heel wat mensen zien immers op het eerste gezicht geen hond, maar een clown…

De optische illusie werd gedeeld door een twitteraar die zowel de hond als de clown ziet. “Ik zie een griezelige clown en daarna de hond. Wat zien jullie?”, schrijft ze bij haar tweet.

De foto lokte heel wat reacties uit. Sommigen zien enkel de hond en willen het liever zo houden. “Ik haat clowns, dus ik ben blij dat ik enkel een hond zie. Anders zou ik nachtmerries hebben”, klinkt het onder meer.

Anderen zien ze dan weer allebei. “Maar het vergt moeite om de clown te zien” en “Ik zag eerst de griezelige clown. Als ik lang genoeg kijk, komt ook de hond tevoorschijn”, luidt het.

Zie je enkel de hond, dan kan je naar onder scrollen om te weten hoe je de griezelige clown kunt zien.

I can see both. Creepy clown boy then the dog. What do y’all see? (IG: _taxo_ ) pic.twitter.com/sVFOSrqxzG

SPOILER: Hieronder wordt uitgelegd hoe je het gezicht van de clown te zien krijgt:

i would not have been able to see the boy without this graphic…so thank you.

— Jonathan P. Shiveley (@monkyspunk) September 18, 2020