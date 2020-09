Dit Belgische tweedehandsplatform regelt al je verkopen voor jou

Kleding, je kan er niet zonder, maar de kans is groot dat er ook heel wat ongebruikte stukken in je kast hangen. Zonde, want die ongedragen kleding kan je een leuk zakcentje opleveren en bovendien kunnen de kledingstukken bij iemand anders nog een tweede leven krijgen, wat ook nog eens goed is voor het milieu.

Er zijn tegenwoordig heel wat platformen waar je je ongedragen kleding kan verkopen, maar dat vergt meestal toch wel wat moeite. Je moet foto’s maken, vragen beantwoorden, pakjes verzenden… Niet makkelijk als je al een goedgevulde agenda hebt.

Azobe

Daarom besloten de oprichters van het Belgische tweedehandsplatform Azobe dat het wel eens tijd werd voor een nieuw concept. De webshop werkt eigenlijk zoals een tweedehandswinkel: jij bezorgt je spullen aan hen en zij nemen de verkoop en alles wat daarbij komt kijken op zich. Zijn je kledingstukken na vier maanden nog niet verkocht, dan kan je ze weer gaan ophalen. Wil je trouwens graag eens een kijkje nemen in de kledingkast van influencers? Wel, dat kan ook, want Azobe werkt samen met hen om hun kledingstukken een nieuw leven te geven. Goed voor je portefeuille en de planeet!