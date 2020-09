Laura uit ‘Blind Getrouwd’ openhartig: “Dat wist niemand over mij en Sonny”

Laura Lieckens werd in ‘Blind Getrouwd’ gekoppeld aan Sonny. Vlak voor hun trouw kwam ze echter al meer te weten dan de bedoeling was…

In het meest recente seizoen van ‘Blind Getrouwd’ stapte Laura met haar ‘tijger’ Sonny in het huwelijksbootje. Aanvankelijk klikte het goed tussen hen, maar uiteindelijk gingen ze toch hun eigen weg op.

Versproken

De 27-jarige interieurarchitecte blikte op TV Plus nog eens terug op die woelige periode. Het begon allemaal niet zoals gepland. “Wat niemand weet, is dat ik een week voor de trouw zijn naam al wist door een fout in het gemeentehuis in Turnhout. Ik moest een nieuwe identiteitskaart gaan halen en ze zeiden: ‘ah, jij trouwt volgende week met Sonny Wagemans’. Ik heb meteen naar de productie gebeld en gezegd dat ik zijn naam al kende. Maar ik heb – met de hand op het hart – niets over hem opgezocht. Stel dat het niet mijn type zou geweest zijn, dan wilde ik niet aan het altaar staan met het gevoel van: ‘moet ik hier acht weken mee doorbrengen?’. Maar ik heb dus niets over hem op voorhand opgezocht en het verbaasde mij dat ik me kon inhouden”, vertelt ze.

Lepeltje-lepeltje

Na hun trouwfeest kropen ze samen in bed, maar veel herinnert Laura zich daar niet meer van. “We gingen naar een bed and breakfast, maar ik was totaal van het padje. De alcohol was als een bom ingeslagen bij mij. De laatste cava was er te veel aan. We hebben in bed gelepeld, dat vind ik heel leuk. Meer herinner ik me niet en misschien wil ik dat helemaal niet weten”, lacht ze.

Meningsverschillen

Laura verduidelijkte ook nog eens waarom het uiteindelijk niets werd tussen hen. “De nacht voor de huwelijksreis hebben we een goede babbel gehad. Ik heb hem toen verteld dat ik in een vorige relatie verliefd geworden ben op iemand anders. Ik wou dat gewoon vertellen en toen heeft hij ook bepaalde zaken verteld. Ik merkte tijdens dat gesprek dat we toch wel verschillen qua manier van denken. Dat heeft er bij mij de hele huwelijksreis ingeslagen. Ik dacht de hele tijd: ‘dat had ik niet verwacht, dat hij zo dacht over bepaalde dingen en ik daar helemaal anders over dacht’. Als we toen nog gepraat hadden met een van de psychologen of familie, dan had ik dat kunnen loslaten voor de huwelijksreis. Nu ging dat niet. Ik klapte daarom dicht en voelde me niet goed in mijn vel. En ik ben niet de persoon die zich voordoet alsof ze zich wél goed in haar vel voelt. Ik kan dat niet”, besluit ze.