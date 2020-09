GAMES. Sushi Roll: wie kan het beste overweg met stokjes?

Begin jij te watertanden bij de woorden sashimi, tempura en sushi? Dan zal het verrukkelijke spel Sushi Roll van White Goblin Games je maag zeker aan het rommelen brengen!

In Sushi Roll nemen 2 tot 5 spelers plaats langs de lopende band die je 3 beurten lang allerlei soorten lekkernijen zal aanbieden. Wat voor lekkers er op de band belandt, wordt bepaald door te rollen met de 30 bijhorende dobbelstenen. Op basis van de resultaten worden er nigiri (met ei, zalm of intkvis), wasabi, dessertjes, dumplings, tempura, sashimi of maki rolls vanuit de keuken op jouw deeltje van de band geplaatst.

Stokjes in de aanslag en smullen maar

Vervolgens moet iedere speler 1 gerechtje van zijn loopband naar zijn dienblad plaatsen om op te eten. Hier kies je best niet alleen met je maag, maar ook met je verstand, want alles wat je opeet kan je op het einde van de ronde punten opleveren. Gelukkig staan de puntenwaardes onder jouw dienblad genoteerd zodat je af en toe kan gaan spieken. Zodra iedereen iets gekozen heeft en er nog steeds eten op de band staat, schuift iedere speler zijn niet geselecteerde dobbelstenen door naar de speler links van hem. Daarna rol je jouw nieuwe dobbelstenen en kies je opnieuw iets om op te peuzelen. Deze stappen blijf je herhalen tot er zelfs geen rijstkorreltje meer op de band te bespeuren valt.

Ben je niet blij met wat er voor je neus ligt? Gelukkig kan je soms ook een menukaartje of een nieuwe set eetstokjes op je loopband vinden. Een menukaart laat je toe om jouw eten terug naar de keuken te sturen en de dobbelstenen opnieuw te werpen. Hopelijk zit er deze keer wel iets bij dat je lekker vindt! Met een set eetstokjes kan je een gerechtje van jouw loopband wisselen met die van een andere speler. Zo kan je die sashimi onder iemand zijn neus wegkapen en snel zelf opsmikkelen.

Telkens wanneer jullie de loopband kaalgeplukt hebben en zelfvoldaan een knopje van je broek losmaken, is het tijd om de punten te tellen. Zodra je weet wie de grootste veelvraat aan tafel is, speel je een 2de en 3de ronde.

Prop jezelf tijdens de rondes trouwens niet te vol met sushi en voorzie een gaatje voor een toetje. De speler die op het einde van het spel de meeste pudding at, krijgt nog eens een flinke portie bonuspunten naar binnen gelepeld!

Wie na 3 rondes de meeste punten achter de kiezen heeft, is de winnaar van dit eetfestijn. Ben je op je honger blijven zitten? Dan speel je toch gewoon nog een potje.

Ons verdict

Sushi Roll is een variant op het populaire ‘Sushi Go’-kaartspel en brengt met het kleurrijke design een vrolijk en simpel dobbelspel naar de tafel om je tanden in te zetten. Dankzij het eenvoudige design en de hoge kansfactor met het dobbelen, kan je dit spel blijven spelen en toch telkens een andere uitkomst krijgen.

Dit spel garandeert niet alleen een dosis fun, maar wekt ook je honger op. Houd dus zeker een bestelformuliertje van de lokale sushibar bij de hand.

Sushi Roll is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de website van White Goblin Games.

Rufus Verswijvel