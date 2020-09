Brussel verscherpt coronamaatregelen na crisisoverleg

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verscherpt vanaf morgen de coronamaatregelen. Zo zullen cafés, bars, shoppingcentra en nachtwinkels om 23 uur de deuren moeten sluiten en blijft de mondmaskerplicht behouden op drukke plaatsen.

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) riep zaterdag de crisiscel samen voor overleg over de coronacijfers. Die stijgen zorgwekkend snel in de hoofdstad, met tussen 16 en 22 september gemiddeld 336 nieuwe besmettingen per dag

Dat overleg stond oorspronkelijk pas morgen op de agenda, maar na een onderhoud met premier Sophie Wilmès (MR) en in het licht van de alarmerende coronacijfers in de hoofdstad besliste Vervoort de vergadering twee dagen eerder samen te roepen.

Maatregelen

Cafés en bars moeten vanaf maandag de deuren sluiten om 23 uur, een maatregel die al zeker drie weken zal gelden. Samenscholingen van meer dan tien mensen worden verboden tussen 23 uur en 6 uur.

Daarnaast moeten boekhandels die beschikken over een speelruimte en alle andere winkels die drank of voeding verkopen sluiten om 22.00 uur, zoals dat vandaag al het geval is voor nachtwinkels.

Tot slot zal het verboden zijn om op markten voeding te nuttigen.

Wat met de mondmaskerplicht?

Op de Nationale Veiligheidsraad werd afgelopen woensdag onder meer beslist dat de algemene mondmaskerplicht ook in Brussel opgeheven wordt vanaf 1 oktober. De mondmaskerplicht blijft wel nog bestaan voor drukke plaatsen, zoals winkels en de omgeving van scholen. In het gewest zal het ook verplicht zijn steeds een mondmasker bij te hebben.

Testcapaciteit

In de provinciale crisiscel zitten alle negentien burgemeesters, de Hoge Ambtenaar, de procureur des konings van Brussel, de Bestuurlijk Directeur-coördinator, de Gerechtelijke Directeur en de korpschefs van de zes lokale Brussels politiezones.

De crisiscel kondigde ook nog aan dat vanaf volgende week de testcapaciteit geleidelijk verhoogd wordt met de inrichting van vier testdorpen en van drie antennes in het stadscentrum.