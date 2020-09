Wil je goed slapen? Speel dan eens met jezelf voor het slapengaan

Wil je gelukkig en gezond door het leven gaan, dan is een goede nachtrust onontbeerlijk. Niets wat je dag zo verpest als een gebroken nacht. Helaas hebben we allemaal weleens last van slapeloosheid. Je kan de slaap niet vatten, begint te piekeren en voor je het weet beland je in een vicieuze cirkel.

Er zijn allerlei manieren om dat probleem op te lossen, maar de één is al beter en plezanter dan de andere. Uit een enquête van seksspeeltjesbedrijf Femme Fun blijkt nu dat 95% van de vrouwen beter slaapt als ze voor het slapengaan een orgasme hebben gehad. Als dat geen leuk slaapmiddeltje is, weten we het ook niet meer.

Hormonen

Natuurlijk kan je voor dat orgasme een beroep doen op je (bed)partner, maar dat is niet altijd mogelijk. Misschien heb je op dit moment niet zo iemand in je leven of misschien heeft hij of zij geen zin om elke avond te friemelen tussen de lakens. Maar niets belet je om met jezelf aan de slag te gaan. Net zoals je er een routine kan van maken om elke avond voor je in bed kruipt te douchen, kan je ook een masturbatieroutine inlassen. Zoals gezegd ga je door een climax beter slapen, wat volgens de wetenschappers te wijten is aan de aanmaak van endorfines en prolactine. Die hormonen bevorderen je slaap en laten je ook dieper slapen, waardoor je beter uitgerust wakker wordt. Gedaan dus met slapeloze nachten, je weet wat je te doen staat!