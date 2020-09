Dit is waarom etensrestjes altijd beter smaken dan de dag voordien

Je hebt honger, totaal geen zin om te koken en verdorie, eergisteren heb je ook die laatste diepvriespizza naar binnen gewerkt. Je trekt de koelkast open en ziet een restje ovenschotel staan. Rot is het niet, maar smaakt dat nog wel lekker? Volgens wetenschapper Charles Spence wel. Sterker nog: het smaakt beter dan ooit.

Experimenteel psycholoog en voedselwetenschapper aan de universiteit van Oxford Charles Spence is een expert op het gebied van overschotjes. Samen met de Britse supermarktketen Asda besloot hij zich te buigen over de vraag of etensrestjes werkelijk beter smaken, of ze gewoon beter lijken te smaken omdat je katerige lichaam werkelijk elke portie voedingsstoffen tot zich wil nemen.

Vooral maaltijden met veel kruiden doen er goed aan een nachtje in de koelkast te vertoeven. “Bij bijvoorbeeld een curry verspreiden de smaken zich gelijkmatiger”, zegt Spence in The Guardian. “Hoewel een curry maar liefst 20 of 30 verschillende kruiden kan bevatten, is het de bedoeling dat ze met elkaar versmelten, zodat er geen enkelvoudig element in de mix kan worden geïdentificeerd.”

Taai vlees

Maar ook een stukje vlees kan wel eens baat hebben bij een nachtje rust voor het in je maag verdwijnt. Het gaat dan vooral over vezelig, taai vlees met veel collageen. “Als er bolognesesaus of een stoofpotje op het fornuis borrelt, breekt het collageen uit het vlees af. Als je het in de koelkast laat rusten, wordt het weer een stevige gelei. Eenmaal opgewarmd smelt de gelatine om een zijdezachte textuur in de mond te creëren”, klinkt het watertandend bij Spence. Bovendien zal bij een marinade of een saus het vlees optimaal kunnen profiteren van de extra uurtjes in de koelkast om de smaken en het vocht er helemaal in te laten trekken.