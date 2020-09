Deze Pink Latte bevat een wel erg bijzonder ingrediënt

Roze is al lang niet meer louter bestemd voor de babykamers. De kleur heeft door de jaren heen onze harten en huiskamers weten te veroveren en tegenwoordig baden we het liefst in de prachtige tint. Het zat er dan ook aan te komen: vroeg of laat moest ook het eten in ons bord eraan geloven.

De pink latte is het ideale drankje voor wie in stijl en enigszins verantwoord wil genieten van een alternatieve koffiepauze. Het ziet er namelijk niet alleen leuk uit, maar het is ook nog eens relatief gezond voor je. En dat heeft het te danken aan een bijzonder ingrediënt.

Rode biet

Het geheim van de pink latte zit hem namelijk in de toevoeging van… biet. Jawel, biet. De groente is al langer een hit bij vegetariërs en veganisten maar baant zich nu dus ook een weg naar koffietentjes allerhande. Biet zorgt niet alleen voor een leuk roze kleurtje, maar heeft ook nog eens een heleboel gezondheidsvoordelen. De groente werkt namelijk ontgiftend, bevat veel vezels en weinig calorieën. Voor de bereiding van het drankje heb je in principe alleen melk en gepureerde, gekookte biet nodig, al kan je het verder personaliseren met wat siroop en gember. Het hangt er maar net van af wat je lekker vindt. Voor een uitgebreid recept kan je hier terecht.