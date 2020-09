25/9 – 3/10

DOCVILLE is een filmfestival met enkel documentaires op de affiche. Op het programma staan ijzersterke Belgische creaties, maar ook boeiende films uit andere hoeken van de wereld, van Congo tot de States. Met een aantal filmreeksen focust het festival op thema’s als economie of opgroeien in de 21ste eeuw: de documentaires over onze gedragseconomie of de eenzaamheid van influencers zijn vandaag immers relevanter dan ooit.

docville.be