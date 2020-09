STAYCATION. Deze wellnessparadijzen vind je gewoon in België

Nu we middenin de ratrace van september zitten, lijkt de zorgeloze zomer zo ver weg. Op tijd en stond ontspannen is aangewezen en waar doe je dat beter dan in een spa? Hoe aanlokkelijk de thermen in Boedapest of een kuuroord op Bali ook mag klinken, reizen is momenteel niet evident, dus zoeken we ons zenmoment in eigen land. Gelukkig verwent ook België ons met sauna’s en massages op unieke locaties.

Janne Vandevelde

Château de Vignée

Château de Vignée is in de eerste plaats een hotel, maar wel eentje met opvallende extra’s. Voor het wellnessgedeelte lieten de interieurarchitecten zich inspireren door de spa die de Zwitserse architect Peter Zumthor in de Alpen optrok. Door de wanden en vloeren te bekleden met blauwe hardsteen krijgt het complex een Ardens karakter. Eyecatchers zoals een gerestaureerde lavabo verwijzen naar het oude, authentieke gedeelte. Het dak van de spa wordt doorkliefd door een massief saunablok dat een idyllisch uitzicht biedt op de Lesse. Daarnaast kunnen kuurgasten volledig tot rust komen in de hamman, Finse sauna en een infinity pool met massagejets. Grote glaspartijen geven toegang tot een zonneterras met ligzetels en een koelwaterbassin dat doet denken aan de kolkende rivier aan de rand van het domein.

Toeval bestaat niet in het universum van Château de Vignée. Zo leidde de persoonlijke passie van eigenaar Christian Teunissen tot één van de grootste wijnkelders die ons land rijk is, met maar liefst 140.000 flessen. Maar ook in de spa is de liefde voor het druivensap dominant aanwezig. Het grootste bewijs daarvan is de exclusieve samenwerking met Caudalie, het Franse cosmeticamerk dat haar naam ontleent aan een meeteenheid uit de oenologie. Caudalie was trouwens het eerste merk dat in de jaren 90 experimenteerde met polyfenolen uit druivenpitten. In de twee behandelingscabines van de spa staat dan ook alles in het teken van vinotherapie. Naast schoonheidsbehandelingen en massages kunnen hotelgasten er ook terecht voor een brushing, manicure en make-up.

chateaudevignee.be

Elaisa Energetic Wellness

Wie wil genieten van extreme rust en stilte, moet naar Elaisa Energetic Wellness trekken. Vorig jaar opende de wellness de deuren op een feeërieke locatie in het Limburgse natuurgebied Connecterra, een voormalige mijnsite. Dankzij het zicht op het meer en de mijnterrils bezaaid met naaldbomen waan je je in Canada. De eigenaar heeft er maar liefst negentien jaar over gedaan om zijn meesterwerk uit te denken. Het resultaat is een reusachtige witte tempel gebaseerd op de Maya’s, Inca’s en Egyptenaren. Elaisa besteedt dan ook aan veel aandacht aan verschillende godsdiensten en holistische therapieën. De sauna met rosenquartz en een saunaritueel met (live!) Afrikaanse muziek zijn daar mooie voorbeelden van. Na afloop ren je naar het meer voor een verfrissende duik!

In het restaurant kan je proeven van tientallen soorten water die wonderen zouden doen voor lichaam en geest. Neem plaats op het terras en dineer met zicht op de prachtige omgeving. Wanneer je de zon zachtjes ziet wegglijden achter de heuvels terwijl je een lekkere vis verorbert, blijft je hart vanzelf even stilstaan.

elaisawellness.com

Thermae Boetfort

Op een boogscheut van Brussel ligt het 400 jaar oude kasteeldomein van Boetfort. Het kasteeltje herbergt een uitgebreid wellnesscomplex met een apart naaktgedeelte en een zone waar je badkledij moet dragen. Je kan er ontspannen in een tiental sauna’s, een zwembad, jacuzzi’s en verschillende relaxatieruimtes. Blikvangers zijn de zoutkamer waar je een gratis sessie met klankschalen kan volgen en de mijnsauna waar je al bukkend je weg moet vinden. Na afloop koel je af in het ijskoud dompelbad. Bij mooi weer zon je in de eeuwenoude tuin of kuier je tussen de earth-, water-, fire- en wind-sauna’s.

In het kasteel zelf ben je welkom voor een heerlijk diner en word je bediend als een koning of koningin. Wie alleen op zoek is naar een drankje kan terecht in de Silence bar in de vroegere paardenstal van het domein. In de houten loungezetels droom je helemaal weg.

Thermae Boetfort biedt je allerhande massages en gelaatsbehandelingen aan. Nog tot en met 30 september kan je kiezen voor het zomerarrangement met een lavendel- en citroengelaatsverzorging en een Body Relax Massage met heerlijk geurende rode vruchten. Daarna kan je tekenen voor het herfstarrangement.

thermae.com