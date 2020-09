Partner Hilary Duff zet haar naam op zijn achterwerk (foto)

We weten allemaal dat het eigenlijk geen goed idee is om de naam van je lief te laten tatoeëren op je lichaam. Maar die wijsheid heeft nog niet iedereen tussen de oren geknoopt, waaronder de echtgenoot van Hilary Duff.

Matthew Koma deelde op Instagram een foto waarop zijn achterwerk te zien is. Op zijn linkerbil pronkt de naam ‘Hilary’. De actrice zelf reageerde hilarisch onder de foto: “Finest tiniest booty around #youstucknowboy.”Fans vermoeden dat de tattoo gezet is in het handschrift van Duff.

Kindjes

Duff en Koma zijn al sinds 2017 samen en kregen in 2018 hun eerste kindje Banks Violet Bair. In 2019 gaven de twee elkaar het ja-woord. De Amerikaanse stapte eerder al eens in het huwelijksbootje met Mike Comrie. Duff en Comrie hebben samen een zoon, Luca Cruz.