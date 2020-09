Kamagurka ontwerpt ludieke alcoholgel dispenser

Het is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven: desinfecterende alcoholgel om je handen mee te ontsmetten. Zeker op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals in winkels of kantoren, is het noodzakelijk om jezelf en anderen te beschermen door tijdig je handen te reinigen. The Belgian Design Lab, Remotec en Kamagura sloegen de handen in elkaar voor een ludieke handgel dispenser.

Tijdens de lockdown ontstond het idee om een automatische handgel dispenser te ontwerpen die in house bij Remotec in Gent zou geproduceerd worden. Iets dat 100% Belgisch is, vraagt om een leuke, Belgische touch. Al snel beslisten de bedrijven dat ze een cartoonist onder de arm wilden nemen die de dispensers moest voorzien van enkele ludieke designs.

Kamagurka was een voor de hand liggende keuze aangezien hij uit het nabijgelegen Brugge afkomstig is. Na een telefoontje was Kama meteen enthousiast en ontwierp hij zes grappige tekeningen die in het wit op de zwarte dispensers geprint worden.

Duurzaam

Met een fles van een halve liter kan je je handen 250 keer ontsmetten, met een fles van een liter 500 keer. En er zijn verschillende geuren: Velvet, Fresh en Kashmir. Daarnaast is de dispenser een duurzaam product doordat hij bestaat uit gerecycleerd materiaal.

De dispensers zijn verkrijgbaar via de webshop: www.belgiandesignlab.com.