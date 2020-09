Gent houdt vast aan mondmaskerplicht en breidt capaciteit testcentrum uit

De stad Gent houdt de mondmaskerplicht in het winkelwandelgebied en de studentenbuurt, ook na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag. Er komt ook een opschaling van het testcentrum Jan Palfijn, waar voortaan ook studenten zonder voorschrift terechtkunnen voor een Covid-test.

De stad, waar de voorbije dagen bijna 80.000 studenten zijn toegestroomd, kampt met een stijgend aantal besmettingen. Gent handhaaft de code geel voor het Gentse onderwijs, de opvang en het jeugdwerk tot 2 oktober 2020. In een persbericht roept het stadsbestuur vrijdag op om ook in familieverband en onder vrienden de voorschriften te volgen, “zodat de scholen kunnen openblijven”.

Geen voorschrift nodig

Studenten die in Gent op kot verblijven kunnen vanaf zaterdag terecht in het testcentrum van de Stad Gent wanneer ze een hoogrisicocontact hadden. Een voorschrift van de huisdokter of studentenarts is niet nodig. Een doorverwijzing van de contacttracing van de Vlaamse overheid of de hogeronderwijsinstelling volstaat. “Door snel en vlot te testen, willen we de verspreiding van het virus in het studentenmilieu tegengaan, en worden huisartsen en studentenartsen ontlast”, zegt schepen van Gezondheid en Zorg Rudy Coddens (sp.a). “Eerder werd al zo’n simpel doorverwijssysteem voor Gentse leerlingen geïnstalleerd.”

De testcapaciteit in het centrum wordt door de beslissing opgevoerd van 150 naar 230 per dag.