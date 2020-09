Netflix onthult de eerste kerstfilm van het jaar (video)

Nu de herfst officieel is begonnen en de bladeren langzaam maar zeker van de bomen beginnen te vallen, mogen we al een klein beetje beginnen aftellen naar Kerstmis. Oké, het duurt misschien nog drie maanden, maar wat zijn drie maanden in een mensenleven? Om ons alvast helemaal in de kerststemming te brengen, kondigde Netflix haar eerste kerstfilm van het jaar aan.

De film draagt de naam ‘The Christmas Chronicles 2’ en komt uit op 25 november, exact een maand voor Kerstmis. Waarom zou je wachten met kerstfilms kijken tot de dag zelf? Zoals de naam al doet vermoeden, is de film het vervolg op ‘The Christmas Chronicles’. Het plot van de nieuwe productie kennen we uiteraard nog niet, maar dit is alvast de korte beschrijving: “Kate Pierce, intussen een cynische tiener, wordt onverwachts herenigd met de kerstman wanneer een bandiet Kerstmis voor eeuwig dreigt af te schaffen…”